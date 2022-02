Mark McMorris à la conquête de l’or olympique

Avec deux médailles de bronze aux Jeux olympiques, des titres majeurs et une collection de 21 médailles aux Jeux extrêmes, les X Games, Mark McMorris est à Pékin pour s'emparer de la médaille d’or en descente acrobatique ou au grand saut.

À 28 ans, le planchiste de Regina, en Saskatchewan, a vécu une déception il y a quatre ans, à Pyeongchang, en Corée du Sud. Tout le monde dans l’univers de la planche à neige le voyait avec une médaille d’or au cou. Il s’était contenté du bronze. À Pékin, il est affamé.

Chaque fois que Mark fait une compétition, les athlètes oublient déjà la première position. Il a les manœuvres pour les plus grosses compétitions comme les X games ou les Jeux olympiques , a affirmé Maxime Hénault, analyste et commentateur des compétitions pour Radio-Canada à Pékin.

Il ajoute qu'il voit le Saskatchewanais remporter l’épreuve de descente acrobatique (slopestyle) et être au plus fort de la course au grand saut (Big air).

« Je ne vois pas pourquoi il ne gagnerait pas la médaille d’or en slopestyle. Il a les manœuvres sur les sauts et est très solide sur la partie technique pour gagner. » — Une citation de Maxime Hénault, analyste et commentateur des compétitions pour Radio-Canada

Les qualifications de la descente acrobatique auront lieu vendredi en soirée et la finale sera disputée dimanche à compter de 22 h (HNC).

Pour le grand saut, la phase préliminaire se tiendra dans la nuit du 13 au 14 février. La finale est programmée le 14 février à compter de 23 h (HNC).

Un prodige sur la neige

Mark McMorris est la référence dans le milieu de la planche à neige. Lorsque le Saskatchewanais n’avait que 14 ans, Maxime Hénault l’a entraîné, à Repentigny, au Québec, pendant un an et demi. Il voyait en lui des aptitudes d’un bon planchiste professionnel capable de devenir l’un des meilleurs du monde.

Il est souvent premier en qualification et en finale, vous êtes le dernier à faire votre descente. S’il est 2e, il va faire sa course spectaculaire et atterrir toutes ses manœuvres pour que les juges n'aient pas le choix de lui donner les meilleures notes , a-t-il expliqué.

La troisième participation de l'athlète réginois de 28 ans aux Jeux olympiques pourrait être sa dernière, a avancé l’expert.

Aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Cependant, Maxime Hénault ne serait pas surpris de le voir aux JO en 2026 à 32 ans.