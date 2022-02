À surveiller ce soir et cette nuit à Pékin

On peut parler d’un copieux menu : du hockey féminin, du slopestyle, du curling, du patinage de vitesse sur longue piste et courte piste, du ski de fond, du biathlon et, surtout, la finale des bosses en ski acrobatique chez les hommes, avec Mikaël Kingsbury. Là, on peut l’écrire, les Jeux de Pékin ont commencé pour vrai!