Qui sont les joueurs de l’équipe canadienne de hockey?

On peut essentiellement décortiquer l'effectif avec lequel devra travailler l'entraîneur-chef Jeremy Colliton en quatre catégories : de jeunes joueurs à l'avenir prometteur, des vétérans de la LNH en fin de carrière, d'anciennes vedettes des rangs juniors et des joueurs expérimentés qui ont principalement obtenu leur billet grâce à leur ardeur au travail, et non à leur talent inné.

Jeunes, mais remplis de talent

Premier choix au total du repêchage de la LNH en 2021, Owen Power sera l'un des joueurs les plus électrisants du tournoi. L'espoir des Sabres de Buffalo de 19 ans est devenu le premier défenseur canadien à inscrire un tour du chapeau Championnat du monde junior, avant que la compétition soit interrompue en décembre par le variant Omicron.

Son coéquipier Mason McTavish, sélectionné deux rangs plus tard par les Ducks d'Anaheim l'été dernier, a également brillé lors de son court passage avec les moins de 20 ans. L'ailier de puissance avait inscrit trois buts et deux mentions d'aide en seulement deux matchs au mondial junior. McTavish a également disputé neuf rencontres dans le circuit Bettman avec les Ducks en début de saison.

Mason McTavish célèbre un but marqué contre la Russie au mondial junior (archives). Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Le gardien de but Devon Levi s'est pour sa part illustré lors de l'édition précédente. Le Montréalais avait été nommé gardien du tournoi en route vers la médaille d'argent en 2021. Cette saison, il affiche des statistiques complètement folles dans la NCAA avec un taux d'efficacité de ,948 et une moyenne de buts accordés de 1,55.

Jack McBain est l'une des surprises de cette équipe intrigante. Choix de troisième tour du Wild du Minnesota en 2018, le centre de 22 ans compte 24 points en 18 matchs avec Boston College cette saison. Il devrait faire le saut chez les professionnels la saison prochaine.

D'anciennes valeurs sûres de la LNH

Il ne fait aucun doute qu'Eric Staal a le palmarès le plus impressionnant parmi les représentants de l'unifolié qui seront en action à Pékin, l'une des nombreuses raisons qui expliquent son choix comme capitaine de la formation. L'attaquant de 37 ans a disputé 1293 joutes dans la LNH, fait partie du club des 1000 points (1034) et a remporté la Coupe Stanley en 2006 avec les Hurricanes de la Caroline.

L'ailier gauche Daniel Winnik est le deuxième pour l'expérience avec 798 matchs sous la ceinture dans la meilleure ligue du monde. L'homme de 36 ans a passé les quatre dernières saisons en Suisse, où il présente un bilan de 44 points en 38 matchs cette saison.

Le Québécois Jason Demers n'a pas non plus à rougir de sa carrière dans la LNH avec 699 parties au compteur. Le défenseur de 33 ans en est à sa première saison dans la KHL.

David Desharnais est le dernier joueur de cette catégorie. Le centre de 35 ans évoluera à titre de capitaine adjoint aux côtés de Staal. L'ancien du Canadien de Montréal, qui a disputé 524 matchs dans le circuit Bettman, a passé les quatre dernières saisons en Europe.

Des joueurs étoiles chez les juniors

Les plus fervents amateurs de hockey se rappellent encore du brio de Brandon Gormley au mondial junior en 2012, où il avait été nommé défenseur du tournoi même si le Canada avait dû se contenter de la médaille de bronze. Deux ans plus tôt, il avait remporté la Coupe du Président avec les Wildcats de Moncton, ce qui avait poussé les Coyotes de Phoenix à le sélectionner au premier tour en 2010. Il n'a disputé que 58 matchs dans la LNH, mais connaît du succès en Europe depuis cinq ans.

Brandon Gormley (à droite) effectue une mise en échec à la Coupe Spengler en 2016 (archives). Photo : La Presse canadienne / Melanie Duchene

Le Montréalais Mark Barberio était le coéquipier de Gormley, en 2010, lorsque les Wildcats se sont rendus à la Coupe Memorial. Sans avoir été un défenseur de premier plan dans le circuit Bettman, il y a tout de même joué 272 matchs. Barberio a également reçu le trophée Eddie-Shore en 2012, décerné au meilleur défenseur de la Ligue américaine de hockey ( LAHLigue américaine de hockey ).

Plusieurs attaquants de l'équipe ont eu des saisons de plus d'un point par match dans les rangs juniors. C'est le cas de Josh Ho-Sang, d'Eric O'Dell, d'Adam Tambellini et de Jordan Weal. Ce dernier est le seul du lot à avoir dépassé la barre des 100 matchs dans la LNH. Tous connaissent du succès eu Europe ou dans la LAHLigue américaine de hockey cette saison.

L'attaquant Landon Ferraro et le défenseur Tyler Wotherspoon, deux anciens choix de deuxième tour, ont aussi joué dans le circuit Bettman. C'est toutefois dans d'autres ligues professionnelles qu'ils ont su se démarquer.

Ceux qui viennent de loin

Chaque année, de futurs joueurs de la LNH sont sélectionnés très tard dans le repêchage ou sont carrément ignorés. S'ils finissent par déjouer les probabilités en dépassant des centaines de joueurs jugés meilleurs qu'eux les années précédentes, c'est souvent en raison de leur désir ardent de s'améliorer et de leur dévouement envers leur sport.

Daniel Carr, Adam Cracknell, Corban Knight, Ben Street et Alex Grant sont du nombre. Ces attaquants noircissaient rarement la feuille de pointage lors de leur passage dans la Ligue nationale, mais ils sont aujourd'hui parmi les plus prolifiques dans leur ligue respective.

Les défenseurs Maxim Noreau et Mat Robinson étaient déjà dans l'équipe olympique en 2018 et font partie des meilleurs arrières ayant évolué en Europe au cours de la dernière décennie. Les deux hommes tenteront d'aider le Canada à obtenir un meilleur résultat que la médaille de bronze remportée à Pyeongchang. À 34 ans, Noreau sera l'autre adjoint d'Eric Staal avec David Desharnais.

Maxim Noreau lors des Jeux olympiques de 2018 (archives) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Les deux autres gardiens d'Équipe Canada roulent également leur bosse depuis un bon moment. Choix de septième tour en 2012, Matt Tomkins n'a jamais enfilé un chandail de la LNH dans un match officiel. L'Albertain accorde 2,32 buts par match cette saison et parvient à arrêter 91,3 % des lancers dirigés vers lui dans la ligue suédoise.

Edward Pasquale a gagné deux de ses trois matchs dans le circuit Bettman lorsqu'il portait les couleurs du Lightning de Tampa Bay en 2018-2019. Le Torontois s'est ensuite dirigé vers la KHL, où il présente un taux d'efficacité de ,916 et une moyenne de buts accordés de 1,99.

Suffisamment de talent, un peu de jeunesse et beaucoup d'expérience, voilà les ingrédients choisis par le directeur général Shane Doan. Il reste à voir si l'entraîneur-chef Jeremy Colliton aura l'inspiration nécessaire pour trouver la recette du succès.

Comment devrait se comporter l'équipe?

Lundi matin, le capitaine Eric Staal pilotait le premier trio à l'entraînement avec Mason McTavish à sa gauche et Josh Ho-Sang à sa droite.

La deuxième unité était composée d'Adam Tambellini, de Jordan Weal et de Corban Knight.

Ben Street, Eric O'Dell et Landon Ferraro formaient le troisième trio.

Le quatrième devrait présenter la combinaison la plus expérimentée de la compétition avec Daniel Winnik (36 ans), David Desharnais (35 ans) et Adam Cracknell (36 ans), alors que le jeune Jack McBain servait de 13e attaquant.

Owen Power et Mat Robinson étaient jumelés dans le premier duo de défenseurs, suivis de Tyler Wotherspoon et de Maxim Noreau. Le troisième et dernier tandem réunissait les Québécois Mark Barberio et Jason Demers, tandis que le vétéran Alex Grant était utilisé à titre de septième défenseur.

Tout porte à croire qu'Edward Pasquale sera le gardien partant avec Matt Tomkins comme auxiliaire.

L'attaquant Daniel Carr, le défenseur Brandon Gormley et le gardien Devon Levi devraient amorcer le tournoi olympique dans les gradins.