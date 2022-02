Les Jeux olympiques de Pékin sont officiellement lancés

Après plusieurs mois d'incertitude sanitaire et politique, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin ont officiellement été lancés vendredi, à l'issue d'une cérémonie d'ouverture marquée par le modernisme et la sobriété.

Le président chinois Xi Jinping a donné, avec la formule habituelle, le coup d'envoi des JO qui font entrer Pékin dans l'histoire olympique en devenant la première ville à organiser des Jeux d'été et d'hiver : Je déclare que les 24es Jeux olympiques d'hiver sont ouverts!

Ensemble pour un avenir sous le signe du partage , tel était le message rassembleur proposé au monde entier.

Menée par les athlètes Marie-Philip Poulin et Charles Hamelin, la délégation canadienne a fait son entrée dans le stade national de Pékin, surnommé le Nid d'oiseau .

L'arrivée de la délégation canadienne pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Photo : usa today sports / Rob Schumacher

Dès qu'on a reçu le drapeau, tout le monde s'est mis à crier. C'était une sensation incroyable , a mentionné Charles Hamelin avant d'entrer dans le stade.

« J'ai des frissons partout dans le corps, et pas parce que j'ai froid, parce que je suis vraiment excité! » — Une citation de Charles Hamelin, patineur de vitesse sur courte piste

C'est une émotion qui est vraiment dure à expliquer , a pour sa part lancé sa compatriote Marie-Philip Poulin.

Tu as ton équipe derrière toi, tu as l'équipe canadienne. Tu représentes le Canada, c'est incroyable , a ajouté la capitaine de l'équipe nationale de hockey.

Coup d’envoi des Jeux olympiques de Beijing Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Les tableaux

Comme il y a 14 ans, le spectacle a été conçu par Zhang Yimou, auteur en 2008 d'une époustouflante célébration patriotique et colorée, qui mettait en scène 14 000 figurants, danseurs et acrobates, sous une profusion de feux d'artifice et d'effets spéciaux.

Sans surprise, le réalisateur chinois avait promis un spectacle totalement novateur en 2022, tout en reconnaissant qu'il avait dû tenir compte des températures hivernales et de la menace épidémique pour concevoir sa cérémonie qui devait réunir cette fois seulement 3000 artistes, dont une très grande majorité d'adolescents.

Les effets pyrotechniques durant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Photo : Reuters / LINDSEY WASSON

Démontrant l'ouverture de l'Empire du Milieu sur le monde en 2008, la cérémonie de 2022 était cette fois axée sur la puissance nationale du pays hôte dans des tableaux sobres et modernes. Pas de grands numéros de danse ni de vastes chorégraphies en raison de la situation sanitaire.

Pour célébrer l'arrivée du printemps et de la nouvelle année chinoise, Zhang Yimou a misé sur des effets visuels et pyrotechniques pour le numéro d'ouverture.

Le premier numéro de la cérémonie d'ouverture Photo : Reuters / TOBY MELVILLE

Inspiré d'un poème, le second tableau dévoilait une ancre bleue de Chine se transformant en rivière, puis en cube de glace géant.

De ce cube, symbole de nordicité, tous les noms des villes qui ont accueilli les 23 Jeux d'hiver précédents se sont enchaînés, pour laisser place à la plus récente, Pékin.

Le deuxième tableau de la cérémonie d'ouverture Photo : usa today sports / Harrison Hill

Issus du cube de glace, les cinq anneaux olympiques se sont ensuite soulevés dans les airs pour faire place au défilé des athlètes.

Comme le veut la tradition, la Grèce a ouvert la marche d'un défilé moins achalandé qu'à l'habitude.

L'arrivée de la première délégation haïtienne aux JO d'hiver a également été un moment fort de la cérémonie.

Sans surprise, l'équipe chinoise a été chaudement accueillie par les quelques milliers de spectateurs.

Au terme du défilé, un énorme flocon de neige, symbole phare de la cérémonie, a été projeté dans le stade national de Pékin.

Le flocon de neige était présent à de nombreuses reprises lors de la cérémonie d'ouverture. Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

Le président du Comité olympique international, Thomas Bach, s'est ensuite adressé à la population. Bienvenue aux Jeux olympiques de Pékin 2022 , a-t-il lancé, sous les applaudissements de la foule.

Xi Jinping, président de République populaire de Chine, a ensuite déclaré le rendez-vous olympique ouvert , avant de laisser place à un impressionnant enchaînement de feux d'artifice.

Le drapeau olympique, hissé aux côtés du drapeau chinois. Photo : Reuters / FABRIZIO BENSCH

Des Jeux à saveur politique en pleine pandémie

Après 2008, place à 2022. La Chine est entrée dans l'histoire olympique dans un contexte lourd, entre la COVID-19, les tensions diplomatiques et les polémiques.

En décrochant l'organisation des JO, Pékin s'était fixé pour objectif d'initier 300 millions de Chinois aux sports d'hiver. Mission accomplie, clame les autorités, tandis que le CIO assure qu'il s'agit désormais d' un pays de sports d'hiver , ce qui ne manque pas de susciter le scepticisme.

En atteignant le chiffre de 300 millions d'initiés, la Chine va changer pour toujours l'échelle des sports d'hiver , a estimé Thomas Bach.

Avant les festivités, Xi Jinping a reçu son ami russe Vladimir Poutine pour un rare tête-à-tête diplomatique en période de pandémie.

La dernière rencontre connue du président chinois avec un dirigeant étranger remontait à près de deux ans.

Vladimir Poutine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin Photo : Reuters / DAVID W CERNY

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, ainsi que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane Al-Saoud font également partie de la vingtaine de dirigeants présents.

Rappelons qu'aucun dignitaire du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie n'est présent en sol chinois.

Et l'ombre de la COVID-19 plane toujours au-dessus de Pékin. Il reste à savoir si la stricte politique sanitaire instaurée par la Chine, nommée zéro COVID, portera ses fruits.

La crainte de possibles éclosions de cas est encore bien présente dans le village olympique. Athlètes, entraîneurs et journalistes continuent d'être soumis à d'importantes restrictions sanitaires.

Autre polémique, celle sur l'impact environnemental de ces Jeux qui se déroulent dans un climat semi-aride, sur des pistes enneigées artificiellement dans des stations de ski surdimensionnées pour l'occasion.

Quelque 2900 sportifs convoitent un total de 109 titres olympiques dans la capitale chinoise.