Dans l’attente, Laurent Dubreuil reste centré sur lui-même

À l’entraînement depuis quelques jours sur la glace de l’Anneau national de patinage de vitesse, le Lévisien continue de se familiariser avec l’environnement dans lequel il vivra jusqu’au 20 février.

Et jusqu’à présent, tout va comme sur des roulettes.

L'entraînement va super bien. J’ai vraiment hâte à mes courses, la préparation a été idéale jusqu’à présent, donc je commence à être quasiment anxieux de commencer. J’ai juste hâte de faire les courses , a-t-il indiqué, tout sourire, après son entraînement vendredi.

Ce n’est toutefois que le 12 février, à l’occasion du 500 m, que Dubreuil pourra se délier les jambes pour la peine.

Le champion du monde en titre sur cette distance tentera d’ajouter une première médaille olympique à son compteur. Il n'avait pu monter sur le podium à Pyeongchang en 2018.

« Ce n’est pas difficile, c’est juste l’excitation qui monte. Généralement, c’est positif parce que quand tu arrives aux courses, tu es vraiment crinqué, comme tu l’as rarement été. » — Une citation de Laurent Dubreuil, patineur de vitesse sur longue piste

D’ici là, il devra se contenter de l’entraînement et du rôle de spectateur.

Les épreuves de longue piste commenceront samedi avec la présentation du 3000 m.

L’Ontarienne Isabelle Weidemann, qui fait partie des favorites pour l’emporter, s'alignera au départ, tout comme ses compatriotes Ivanie Blondin, d’Ottawa, et Valérie Maltais, de Saguenay.

Sans pression

Le nom de Laurent Dubreuil est populaire par les temps qui courent au Ruban de glace .

S’il fait figure de grand favori au 500 m, le Canadien sera aussi un sérieux prétendant au podium du 1000 m, prévu le 18 février.

Je fais abstraction de tout ça , a insisté l’athlète de 29 ans, qui ne veut pas se mettre de pression inutile sur les épaules.

Parce qu’après tout, on ne contrôle pas ce que les autres font , et lui seul sera maître de son destin.

Mon but, moi, c’est faire la meilleure course que je suis capable de faire. Et s’il y a trois gars qui font des temps exceptionnels que je ne suis pas capable d’accoter cette journée-là, il y aura simplement trois meilleurs patineurs que moi. Je peux juste faire la meilleure course possible et espérer que ce sera assez pour battre les autres , a mentionné Laurent Dubreuil.

« Je crois en mes chances, mais comme je ne peux pas contrôler ce que les 35 autres athlètes font sur la ligne, ça ne sert à rien d’y penser. C’est juste moi contre moi-même pour faire la meilleure course possible. » — Une citation de Laurent Dubreuil, patineur de vitesse sur longue piste