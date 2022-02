Lent départ du Canada à l’épreuve de patinage artistique par équipe

L’athlète de 22 ans a fait ce qu’il a pu en relève à Keegan Messing, retenu au Canada dans l'attente de résultats de tests COVID. Le 46e patineur mondial devait ressentir une certaine pression en remplaçant celui qui pointe au 5e rang.

Sadovsky a raté son premier saut, un triple salchow, avant de se ressaisir sur l’atterrissage de son triple axel quelques secondes plus tard. Les ratés lors de son triple lutz n’ont pas pardonné. Le Canadien a reçu un pointage de 71,06.

Je me sentais bien en sachant que j’avais l’appui de l’équipe canadienne. Elle a fait beaucoup de bruit pour moi. Je suis un peu déçu en général, j’ai fait des erreurs inhabituelles et manqué des sauts avec lesquels je me sens normalement confortable. Ça n’a juste pas bien fonctionné cette fois , a souligné l’Ontarien après sa performance.

« Je savais que la possibilité de patiner dans cette épreuve était là. J’étais juste emballé d’avoir la chance de patiner sur une glace olympique. » — Une citation de Roman Sadovsky, patineur artistique canadien

L’Américain Nathan Chen a réalisé un quadruple saut sans difficulté au début de sa routine avant de poursuivre avec une performance impeccable de 111,71 points pour donner la tête à son pays.

L'Américain Nathan Chen a pris le premier rang du programme court masculin à l'épreuve par équipe des Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Le Japonais Shoma Uno le suit de près avec une note de 105,46 qui le place plus de 10 points devant son plus proche poursuivant, l’athlète du Comité olympique russe (COR) Mark Kondratiuk (95,81).

Le Canada est champion olympique en titre de cette épreuve. Meagan Duhamel, Eric Radford, Tessa Virtue, Scott Moir, Patrick Chan, Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman y ont participé en 2018. Du lot, seul Radford est de retour aux JO en 2022.