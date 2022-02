Les familles des athlètes estriens sont fébriles

Le rêve de Richard Pierre-Gilles est sur le point de se concrétiser. Son fils Jordan participe à ses premiers Jeux olympiques en patinage de vitesse courte piste.

« Beaucoup d’excitation, beaucoup de fébrilité, et beaucoup de fierté pour lui, surtout. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles, père de Jordan Pierre-Gilles

En raison de la COVID-19, il devra regarder les courses de Sherbrooke plutôt qu'en Chine.

On a eu un deuil à faire là-dessus. Heureusement, ça s’est fait cet automne quand la Chine, très tôt, a annoncé qu’il n’y avait pas de spectateurs. On était prêts, et on avait un contingent d’une bonne vingtaine de personnes qui allaient nous suivre , raconte-t-il.

Pierre Boutin, lui, était en Corée en 2018 pour voir sa fille Kim remporter trois médailles.

C’était agréable de ressentir tout ce qui se passait dans les estrades, c’était magique et merveilleux. Là maintenant, on va vivre ça différemment un peu , remarque-t-il.

Kim Boutin aux Jeux olympiques de Pyeongchang. (archives) Photo : Getty Images / Jamie Squire

Pierre Boutin aborde ces deuxièmes jeux avec sérénité, même si Kim et Jordan sont des espoirs de médailles. Je ne vis pas cette pression-là des deuxièmes jeux avec l’obligation de performer. L’essentiel, c’est qu’elle soit bien, qu’elle soit dans le moment présent heureuse, consciente de ce qui se passe et qu’elle soit vraiment zen avec cette situation-là.

Richard Pierre-Gilles abonde dans le même sens. Ce n’est pas de la fausse modestie de dire que c’est des espoirs de médaille qu’on a aussi. Mais au départ, est-ce qu’ils vont être bien, est-ce qu’ils vont être heureux de leur expérience? Quand ils vont revisiter ces moments-là, est-ce qu’ils vont les regarder avec un sourire et dire "wow"?

En attendant les courses

Pendant les jeux, les deux athlètes ont chacun leur propre façon de garder contact avec leurs proches.

On a fait un Facetime, et il va très bien. Il va super, il vit son rêve, il est reposé, il est détendu, il répond aux questions de sa mère : qu’est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bien dormi? , explique Richard Pierre-Gilles.

Elle gère ses choses. On n’a pas de contact à ce niveau-là à moins qu’elle veuille vraiment nous parler. Elle a besoin d’être dans sa bulle, elle a toujours été comme ça, même lors des premiers Jeux , souligne quant à lui Pierre Boutin.

Au total, Kim et Jordan participeront respectivement à cinq et à quatre épreuves. Leurs parents ne manqueront pas une minute des courses. Avec le temps, ils ont appris à gérer leur stress.

J’ai évolué, car il y a trois ans, à la première Coupe du monde de Jordan, sa première course à vie, je ne l’ai pas écoutée. J’ai regardé la reprise. Maintenant, je suis capable de regarder ça avec appréciation, un certain détachement, mais beaucoup beaucoup d’excitation! , s’exclame Richard Pierre-Gilles.

Moi, je ne veux rien manquer, ajoute Pierre Boutin. On va être sur le bout de nos chaises, excités. On continue de dire à Kim "go go go, on ne lâche pas!"

Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles seront sur la glace dès samedi.

Avec les informations de Marion Bérubé