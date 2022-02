Dans la bulle de Jean et de Danièle 

Puis, l'analyste et le descripteur du tournoi olympique de hockey féminin à Radio-Canada se sont regardés dans un bref silence.

Danièle s'est approchée de son complice et lui a soufflé à l'oreille : Mélodie est dure sur son corps, si elle sort comme ça...

Le message était clair: Danièle anticipait le pire. Jean a repris son souffle et pesé ses mots. Il ne fallait pas s'énerver. Être inquiet était suffisant.

J'étais à leurs côtés dans les tribunes dégarnies du Palais national omnisports pour le premier match de l'équipe canadienne contre la Suisse.

J'avais fait le choix de vivre cette rencontre avec notre équipe de description, la seule sur place durant ces Jeux à Pékin.

C'est vraiment triste. Je pense que je vais m'ennuyer de ma gang. Normalement, j'allais voir ma collègue Cassie Campbell de CBC pour partager de l'information durant les matchs. Cette fois-ci, elle n'est pas là , dit Jean, ce passionné de hockey féminin à qui on doit la fameuse envolée ''but! but! but!'' après le fameux but en prolongation de Marie-Philip Poulin lors de la finale des Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, a préféré garder ses commentateurs et descripteurs au Canada. Le réseau américain NBC a aussi opté pour la même stratégie pour se protéger contre la propagation de la COVID-19 et de potentiels tests positifs à l'arrivée de ses troupes en Chine, lesquels pourraient mettre en péril la production.

Les places libres sont nombreuses autour de Danièle et de Jean. Derrière eux, il y a un duo français. Pourtant, la France n'est inscrite ni au tournoi de hockey féminin ni au tournoi masculin après avoir raté de justesse sa qualification dans les deux cas.

Les Françaises ont perdu 3 à 2 contre les Suédoises. C'était tout juste , déclare Laurent Bellet, descripteur à France Télévision depuis les Jeux olympiques d'hiver à Calgary en 1988. Il est accompagné par l'ex-capitaine de l'Équipe de France Laurent Meunier.

« La COVID nous a gardés prisonniers pendant des semaines pour que nous puissions venir ici. Être présents fait toute la différence. » — Une citation de Laurent Bellet, descripteur de hockey à France Télévision

Laurent Bellet et Laurent Meunier, duo descripteur-analyste en hockey pour France Télévision Photo : Radio-Canada / Jean-François Poirier

Et justement.

Après la blessure subie par Mélodie Daoust en deuxième période, une jeune dame s'est approchée de Jean pendant qu'il continuait d'assurer la description du match dominé largement par les Canadiennes.

L'incident Daoust avait complètement changé la donne. Tout le monde s'attendait à une victoire convaincante des Canadiennes, mais pas à la perte de la joueuse par excellence du Championnat du monde de 2021 et des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018.

Ceci aura des contrecoups. La toute puissante équipe canadienne était soudainement affaiblie. La femme en question était une employée de NBC qui cherchait à obtenir de l'information sur l'état de santé de Daoust, cette joueuse capable de causer la perte des grandes rivales américaines avec son grand talent en attaque.

Dans un monde normal, les descripteurs sont sur les lieux et peuvent observer tout ce qui se passe autour d'eux. L'information circule rapidement. Dans une cabine au loin, il est plus difficile d'apporter un éclairage juste sur la situation. Sur place, l'entraide entre collègues fait partie de la solution.

Elle est venue m'adresser la parole pendant que je décrivais le match! Ça m'a surpris et fait rire! , raconte Jean.

Un autre journaliste, suisse celui-là, est aussi venu à ma rencontre dans la tribune dans l'espoir d'en savoir plus grâce à l'équipe de diffusion canadienne. Mais Hockey Canada est resté muet. On s'y attendait.

Par contre, Danièle Sauvageau possède de nombreux contacts dans le milieu du hockey et connaît très bien Mélodie. Entre la deuxième et la troisième période, je la voyais bien sûr avec son téléphone, probablement à un message texte d'être au parfum de la situation.

L'équipe sait déjà, mais elle ne va rien dire , tranche vite l'ex-entraîneuse de l'équipe canadienne, médaillée d'or aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Elle ne semblait pas optimiste.

« Mélodie Daoust a déjà été blessée à l'épaule. J'essaie de me souvenir si c'est la même. En tout cas, cette fille-là ne sort jamais d'un match pour une blessure sans gravité. Je saurai bien après le match... » — Une citation de Danièle Sauvageau, analyste de hockey féminin pour Radio-Canada

À part ce malheur, l'équipe canadienne n'éprouvait aucun ennui. Nos représentantes ont démoli les Suisses 12-1. Et Jean St-Onge s'en est donné à coeur joie. Il s'est époumoné plusieurs fois durant sa description des exploits des Canadiennes.

Comment pourrais-je ne pas m'emporter? S'il fallait que Marie-Philip Poulin marque un autre but en prolongation en finale? Mosus que ça serait plaisant.

Danièle Sauvageau le regarde et le trouve drôle.

Je trouve, Jean, que tu t'épanouis grâce au hockey féminin. Tu rajeunis!

Au fond, l'analyste éprouve la même sensation en partageant la tribune avec son partenaire au micro.

J'ai des fourmis, juste à les voir sauter sur la glace. Ça me rappelle tant mon expérience derrière le banc. Si j'étais avec les joueuses, je leur dirais ; "aujourd'hui, c'est la seconde zéro. Soyez dans le moment présent. Le passé ne compte plus".

Le massacre se poursuit en troisième période. Les descripteurs français ont fait leurs devoirs, mais évidemment, ils n'ont pas le même entrain que le duo canadien.

C'est étrange d'entendre les deux équipes décrire simultanément le jeu. Les expressions différentes s'entremêlent. Le palet d'un côté, la rondelle de l'autre.

Et soudainement, la voix du Québécois résonne par-dessus celle du Français Laurent, qui doit se demander ce que ce huitième but du Canada avait de si beau pour mériter autant d'exaltation.

Je plaisante. Les deux duos savourent le moment chacun à leur manière.

Les Québécois nous ont ouvert le chemin en hockey. Il ne fallait pas dire body check, mais mise en échec. Je pense aussi à la mise en jeu au lieu du faceoff. Ils sont notre référence , admet humblement Laurent Bellet.

Moi, je suis un ancien joueur de hockey, enchaîne Laurent Meunier. Tout se dit en anglais dans notre milieu. Il faut vraiment que je fasse attention.

Le match s'est déroulé devant des centaines de personnes qui avaient reçu une invitation pour être dans l'enceinte. Les Chinois auraient aimé accueillir le grand public, mais ils ont été contraints de faire marche arrière en raison des dangers de propagation du virus. L'ambiance était quand même agréable, mais c'est peut-être aussi le fait d'être simplement présent qui rendait l'expérience plus vivante.

Les spectateurs étaient présents sur invitation seulement Photo : Getty Images / AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Le match n'a pas toujours besoin d'être serré pour être palpitant. Il suffit que le descripteur et l'analyste fassent leur part pour nous divertir.

Écoutez Danièle Sauvageau et Jean St-Onge durant les Jeux, vous ne pourrez jamais douter de leur passion pour leur métier.