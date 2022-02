Je ne suis pas trop du genre à comparer les époques. Il faut simplement voir si nous progressons par rapport à l’édition précédente des Jeux olympiques, afin d’identifier certaines tendances.

Il faut aussi faire attention lorsque l’on regarde l’historique du nombre de médailles gagnées par le Canada, car en 2010 par exemple, il y avait 86 épreuves contre 109 à Pékin. Cela fait donc 69 médailles de plus en jeu.

OK, j’arrête de tourner autour du pot. Selon moi, le Canada fera moins bien aux Jeux de Pékin que ses 29 médailles de 2018, malgré l’ajout de sept épreuves en 2022.

Je prédis environ 27 médailles et la 4e place au classement des pays pour le nombre total de médailles. Cette petite baisse n’enlèverait absolument rien aux performances individuelles qui nous feront vibrer. C’est normal qu’il y ait des cycles de hauts et de bas, même si on vise toujours plus haut.

Malgré cinq prétendants au podium qui devront regarder les JO de leur maison après avoir été déclarés positif à la COVID-19 dans les deux dernières semaines, la Norvège devrait se retrouver encore une fois loin devant au sommet du classement. L’Allemagne et le Comité olympique russe (COR) se disputeront la deuxième position et nous serons quatrièmes devant les Américains.

En baisse

Les Canadiens ont eu des Jeux extraordinaires en patinage artistique à Pyeongchang avec quatre médailles. Cette fois, le compteur tombera probablement à zéro.

La luge vit un peu le même sort et passera probablement de deux médailles à zéro. Il y a de la relève, mais pour l’instant, c’est un changement de garde avec les vétérans qui ont pris leur retraite.

En 2018, le Canada avait gagné la moitié des médailles de skicross avec trois, dont deux d’or. Difficile de faire mieux. On peut quand même espérer une ou deux médailles.

En hausse

La renaissance du patinage de vitesse sur longue piste sera possiblement le fait saillant de la délégation canadienne. On parle d’une récolte potentielle de huit médailles. Il y a quatre ans, Ted-Jan Bloemen avait sauvé les meubles avec ses deux médailles. Je demeure conservateur et six médailles constitueraient une excellente récolte.

Laurent Dubreuil est un grand espoir de médaille au 500 m en longue piste Photo : Patinage de vitesse Canada

Les attentes sont encore très fortes pour les planchistes canadiens dans les épreuves acrobatiques. On peut rêver à un balayage du podium du côté des hommes en slopestyle et au grand saut (big air). Il serait surprenant qu’ils gagnent moins de trois médailles dans ces deux épreuves.

Du côté des femmes en slopestyle, au grand saut et en demi-lune, on pourrait voir une ou deux médailles avec le facteur surprise. Du côté du snowboard cross, on peut aussi s’attendre à une médaille, avec en plus l’ajout de l’épreuve mixte.

L’autre sport dans lequel on nous a habitués à des résultats exceptionnels est le ski acrobatique, lequel compte maintenant cinq épreuves: bosses, sauts, grand saut, slopestyle et demi-lune. Je ne vois pas une énorme hausse par rapport aux quatre médailles canadiennes à Pyeongchang.

Mikaël Kingsbury est le grand favori des bosses. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Avec une surprise possible en saut acrobatique et de nouveaux athlètes qui peuvent bien figurer dans la nouvelle épreuve de grand saut, on peut s’attendre à un total de cinq ou six.

Depuis le départ de Kaillie Humphries pour les États-Unis, le vide est finalement bien comblé dans l’équipe féminine de bobsleigh, qui pourrait aller chercher deux médailles, car les femmes ont maintenant deux épreuves dans ce sport avec l’ajout du monobob. Les hommes visent aussi le podium en bob à deux et à quatre. De deux à trois médailles dans ce sport, ça me semble réaliste.

Le statu quo et les belles surprises

Il y a eu plusieurs changements dans la délégation de courte piste. Difficile de prédire comment ces jeunes athlètes réagiront à la pression olympique, mais avec le leadership de Charles Hamelin, on peut espérer au moins le même nombre de médailles qu’en 2018, avec quatre.

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait pratiquement s’assurer d’un nombre maximum de médailles en curling, où il y a maintenant trois épreuves. Mais cette fois, même une médaille en double mixte n’est pas garantie.

En ski alpin, il est toujours extrêmement difficile de faire des prédictions avec les facteurs externes comme la météo et la qualité de la glisse sur cette neige complètement artificielle, mais je crois qu’on y verra une belle médaille canadienne.

Même si le Canada a longtemps été une force en skeleton, depuis 2018, les résultats sont des plus incertains. Mais il ne serait pas impossible d’atteindre le podium du côté des femmes.

Et finalement, difficile de voir le Canada quitter les Jeux sans deux médailles en hockey.

Marie-Philip Poulin est capitaine de l'équipe canadienne de hockey féminin Photo : Radio-Canada

Il se pourrait que le Canada gagne moins de médailles qu’en 2018, mais ce que j’adore de cette équipe, c’est de voir plusieurs nouveaux noms qui sont déjà parmi les meilleurs au monde dans leur sport. Ces athlètes acquerront l’expérience olympique et on devrait les voir progresser jusqu’en 2026, voire 2030.

Mais pour l’instant, place aux performances, et peu importe les résultats, bravo à ces athlètes qui ont réussi à passer à travers la préparation olympique la plus difficile qui soit. Vous êtes tous des champions!