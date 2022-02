À surveiller ce soir et cette nuit aux Jeux de Pékin

Du curling en double mixte, du patinage artistique avec la compétition par équipe, du hockey féminin et, surtout, la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin sont au menu ce soir, cette nuit et demain matin.

L’équipe canadienne de curling en double mixte, composée de Rachel Homan et de John Morris, a une fiche d’une victoire et d’une défaite après ses deux premiers matchs. Le duo canadien a subi une défaite de 6-4 aux mains des Britanniques et a ensuite remporté une victoire âprement disputée de 7-6 contre les Norvégiens.

Cette fois, Homan et Morris se mesureront à la Suisse. Le match commence à 19 h 35 (HNE). Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 0 h 35 (HNE), les Canadiens disputeront la victoire aux Chinois.

Piper Gilles et Paul Poirier effectuant leur programme court en danse sur glace. Photo : afp via getty images / ARIS MESSINIS

C’est à partir de 21 h (HNE) que commencera la compétition par équipe de patinage artistique.

Toujours coincé au Canada parce qu’il était incapable de fournir des tests négatifs à la COVID-19, le patineur artistique canadien Keegan Messing sera remplacé par son compatriote Roman Sadovsky.

Le duo composé de Piper Gilles et de Paul Poirier représentera l’unifolié en danse, tandis que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro seront du programme court en couple.

En entrevue hier, les patineurs canadiens respiraient la confiance à l’approche de la compétition par équipe.

Du côté du tournoi de hockey sur glace, l’équipe féminine canadienne est en congé. Toutefois, la Suisse, rossée 12-1 par les Canadiennes à leur premier match, croisera le fer avec le ROC dans le groupe A à 23 h 10 (HNE).

Dans le groupe B, le Danemark affrontera la Chine, également à 23 h 10 (HNE).

Enfin, tôt vendredi, dès 6 h 30 (HNE), assistez sur toutes nos plateformes à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.