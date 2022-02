Fébrilité chez les recrues de l’équipe canadienne de ski acrobatique

Olivia Asselin a beau avoir décroché la médaille de bronze en grand saut (big air) aux derniers X-Games, l'athlète de 17 ans vit actuellement un rêve en se retrouvant aux Jeux olympiques, aux côtés des plus grands athlètes au monde.

Accompagnée de ses coéquipières Megan Oldham et Elena Gaskell, Olivia Asselin a pu se familiariser jeudi avec le site où elle performera dimanche, pour les qualifications en grand saut.

C'est grandiose , mentionne-t-elle d'emblée.

C'est rare qu'on ait des city big air de cette ampleur. On n'est pas habitué à un gros événement comme celui-là, on voit des athlètes d'autres disciplines, c'est vraiment impressionnant.

Malgré l'effervescence qui entoure les Jeux et ses athlètes, Olivia Asselin tente de garder les deux pieds sur terre.

C'est sûr que ça peut être déconcentrant, mais quand l'entraînement va débuter, on sera plus concentrées , estime-t-elle.

L'équipe canadienne pourra d'ailleurs entamer sa préparation dès vendredi, alors que les épreuves de grand saut et de la descente acrobatique (slopestyle) s'enchaîneront à partir de dimanche. La finale du grand saut est prévue lundi et celle de slopestyle est à l'horaire le 13 février.

Megan Oldham, 20 ans, est perçue comme étant un des grands espoirs de médailles dans les deux disciplines. Lors des derniers X-Games à Aspen au Colorado, elle a remporté la médaille d'argent au grand saut et le bronze en descente acrobatique.

L'Ontarienne espère d'ailleurs que le public canadien sera au rendez-vous pour ces compétitions.

Le développement de notre sport connaît une progression fulgurante au pays , mentionne-t-elle.

Nous avons tous nos forces et nos faiblesses, nous avons des styles différents et c'est ce qui rend la compétition agréable à regarder. On a vraiment une belle équipe.

Chez les hommes, Édouard Therriault était tout sourire jeudi devant la piste chinoise.

C'est génial , clame le jeune homme de 18 ans.

Édouard Therriault Photo : Getty Images / Maddie Meyer

J'essaye de vivre le moment présent, c'est juste incroyable d'être ici et de pouvoir vivre ça. Surtout à un si jeune âge, je ne pensais pas être ici à 18 ans. C'est incroyable, c'est presque féérique.

Édouard Therriault peut compter sur l'expérience de ses coéquipiers, notamment celle d'Evan McEachern.

Les infrastructures sont vraiment impressionnantes. Aujourd'hui on a du plaisir, mais demain le travail commence avec notre premier entraînement sur place , a mentionné McEachern à Radio-Canada Sports.

Édouard Therriault assure ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux depuis son arrivée en Chine.

Je ne pense pas trop à ça. Je suis aux Olympiques! Je reste dehors, je me promène, je profite du moment présent , conclut-il avec son sourire habituel.

L'ancien champion du monde junior en slopestyle tentera de décrocher sa première médaille olympique.

Les qualifications pour le grand saut chez les hommes se mettront en branle lundi alors que celles de la descente acrobatique auront lieu le 13 février.