Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe accèdent à la finale des bosses

Le tenant du titre olympique a obtenu 81,15 points, plus que quiconque au Parc de ski acrobatique de Genting. Le Suédois Walter Wallberg (79,12) et le Français Benjamin Cavet (78,40) sont ses plus proches poursuivants au classement.

Le Japonais Ikuma Horishima, habituellement le plus grand rival de Kingsbury, a pris le 16e rang et devra ainsi passer par le deuxième tour de qualifications pour accéder à la finale, prévue samedi.

Pour ce qui est de l’autre Canadien en lice, Laurent Dumais, sa soirée ne s’est pas déroulée comme prévu. Le Québécois de 25 ans a dû se contenter du 24e échelon après avoir eu des difficultés à l’atterrissage de chacun de ses sauts.

Dumais devra donc mieux performer samedi s’il espère faire partie des 20 athlètes qui prendront part à la finale.

De peine et de misère pour Justine Dufour-Lapointe

Chez les femmes, Justine Dufour-Lapointe a pris la 10e et dernière place donnant directement accès à la finale. La Québécoise a récolté 71,45 points lors de la séance de qualifications.

La médaillée d’argent des Jeux de Pyeongchang a réussi la meilleure descente canadienne, malgré un manque d’amplitude à son premier saut, un tire-bouchon 720. La Montréalaise s’est toutefois reprise en étant agressive en milieu de parcours, avant de réussir l’un des plus beaux atterrissages de la phase qualificative sur son saut périlleux arrière.

Justine Dufour-Lapointe en action lors de la séance de qualification des Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / BEN STANSALL

Les 70,31 points de sa grande sœur Chloé lui ont permis de terminer tout juste derrière, au 11e échelon. À l’inverse de Justine, Chloé a paru en contrôle sur son tire-bouchon 720, mais a raté son atterrissage sur son saut périlleux arrière.

Quant à Sofiane Gagnon, elle a obtenu une note de 68,47 à sa première descente sur la scène olympique. Un résultat bon pour le 14e rang. La skieuse de 22 ans a été parmi les plus rapides des qualifications, mais les juges l’ont pénalisée pour quelques erreurs techniques.

L’Australienne Jakara Anthony (83,75) a enregistré le meilleur pointage de cette séance de qualifications. La championne olympique en titre, la Française Perrine Lafond (81,11), et l’Américaine Jaelin Kauf (79,15) complètent le trio de tête.

Les deux représentantes de l'unifolié qui ne sont pas parvenues à se hisser dans le top 10 auront l'occasion de se reprendre dimanche dans la seconde qualification. Une dizaine de skieuses supplémentaires accéderont alors à la finale qui aura lieu plus tard en soirée.