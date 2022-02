Les curleurs canadiens s’inclinent d’entrée de jeu en double mixte

Tout s’est joué lors de la huitième et dernière manche, où les Canadiens n'ont pu profiter de l'avantage de la dernière pierre.

Jennifer Dodds et Bruce Mouat, champions du monde en titre de cette épreuve, ont finalement marqué un point pour filer vers leur deuxième victoire de la compétition.

Rachel Homan et John Morris disputeront leur second match du tournoi préliminaire contre les Norvégiens Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten (1-0) plus tard jeudi.

Plus de détails à venir