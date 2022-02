Marie-Philip Poulin, la fierté de Beauceville

Beauceville n'a jamais été aussi fière de sa plus digne représentante à l'échelle internationale : la hockeyeuse Marie-Philip Poulin agira avec Charles Hamelin à titre de porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin, le 4 février.

À quelques heures du premier match de l'équipe nationale canadienne face à la Suisse, ce soir à 23 h 10, parents et proches de Marie-Philip Poulin étaient déjà réunis dans la petite municipalité beauceronne.

Depuis l'annonce de sa sélection de porte-drapeau, le village regorge plus que jamais d'objets et souvenirs rappelant les nombreux exploits de la capitaine du Canada : chandails, bâtons et souvenirs autographiés ; des dépanneurs vendent même des autocollants pour soutenir l'athlète.

Des dépanneurs vendent des autocollants pour soutenir l'athlète. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Sur les réseaux sociaux aussi, la joueuse de hockey a aussi reçu beaucoup de soutien.

Même la principale intéressée peine encore à y croire.

C'est dur à mettre en mots pour être honnête. C'est un rêve un petit peu. Je pense que ça a pas encore réalisé. C'est un honneur. C'est tellement de fierté à chaque fois que tu mets ce logo-là. C'est incroyable. J'ai juste hâte de marcher aux côtés de Charles pis d'avoir l'équipe derrière nous , a-t-elle raconté mercredi matin sur les ondes de RDI.

Une photo de Marie-Philip Poulin a été affichée sur l'aréna de la ville. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Sa famille qui vit à Beauceville ne cache pas sa fierté.

Ce n'est pas une personne qui cherche les honneurs individuels. [...] D'avoir été reconnue par ses pairs, les athlètes pis le comité olympique canadien, c'est vraiment un bel honneur et je sais qu'elle a été très flattée , assure Pier-Alexandre Poulin, le frère de la joueuse.

C'était son rêve de se rendre aux olympiques, mais là d'être rendue porte-parole, je pense que c'est juste un reflet de la belle carrière olympique qu'elle est en train d'écrire. C'est un nouveau chapitre à sa carrière, on est tous très fiers d'elle , ajoute-t-il.

La famille se dit aussi reconnaissante pour toutes les marques de soutien de Beauceville, de ses habitants et des partisant de Marie-Philip.

Une photo de la famille de Marie-Philip à Beauceville. De droite à gauche : Pier-Alexandre Poulin, son frère, Arlo, son chien, Danye Nadeau, sa mère, et Robert Poulin, son père. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Ensemble, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin et le patineur de vitesse sur courte piste Charles Hamelin comptent huit médailles aux Jeux d'hiver, dont cinq titres.

Ramener l'or au Canada

Sur la patinoire, l'attaquante médaillée à trois reprises a aussi tendance à être une femme des grandes occasions. En plus de son leadership qui inspire ses coéquipières, c'est elle qui a marqué la plupart des buts importants de son équipe au cours des 12 dernières années.

Le plus récent a permis aux Canadiennes de ravir le titre de championne du monde aux Américaines, en août dernier, et ce, pour la première fois en neuf ans.

Même s'ils ne peuvent pas être sur place, à Pékin, ses parents et son frère seront tout aussi fébriles devant leur poste de télévision.

Quand on est sur place, c'est quelque chose, mais on va se préparer pour tous les autres matchs , soutient la mère de Marie-Philip, Danye, qui se dit nerveuse à chaque fois que sa fille joue un match.

La plus grande consécration de Marie-Philip Poulin serait un dénouement différent des derniers Jeux de Pyeongchang, il y a quatre ans, alors que les Canadiennes avaient baissé pavillon en fusillade.

La finale du hockey féminin est prévue le 16 février à 23 h 10.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette