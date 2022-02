Les fines lames canadiennes affûtent leur routine

Pour plusieurs d’entre eux, ça commencera dès vendredi avec la compétition par équipe.

Ce sera le cas pour les spécialistes de la danse sur glace, Pipper Gilles et Paul Poirier, qui en seront à leur deuxième participation aux Jeux olympiques après ceux de Pyeongchang, en 2018.

Ne disposant que peu de temps pour peaufiner leur présentation, la paire a déjà répété son programme court et son programme long au cours des deux derniers jours.

« Pour nous, ça ajoute une dimension difficile à la compétition. On n’a pas l’habitude de faire deux épreuves tellement proches. On a seulement quatre jours entre l’épreuve d’équipe et l’épreuve individuelle. » — Une citation de Paul Poirier, patineur artistique canadien

On a hâte de participer à l’épreuve par équipe. Ça nous donne une chance de faire les programmes une première fois et de vraiment ressentir comment ça va être pendant la compétition , a-t-il poursuivi.

Dans la mire

À l’occasion de cette nouvelle présence aux JO, Gilles et Poirier ne sont plus des inconnus. Ils doivent à présent composer avec la pression générée par leur statut de médaillés potentiels.

D’une certaine façon, il pourrait y avoir plus de pression. À chaque compétition, à chaque Jeux olympiques, on veut performer de notre mieux. Pour nous, notre mieux était de terminer parmi les huit premières places à Pyeonchang, ce qu’on a fait en terminant au huitième rang , a dit Poirier au micro de Radio-Canada Sports.

« Là, vraiment, on a une chance d’être sur le podium. La nervosité, c’est un peu pareil. À chaque compétition, la chose la plus importante, c’est de laisser faire son corps ce qu’il sait faire, parce que quand on essaie un peu trop fort, c’est là qu’on fait des erreurs. » — Une citation de Paul Poirier

Pour sa part, le duo formé de Vanessa James et Eric Radford se sent d’attaque. La paire semble très satisfaite de son premier contact avec la glace du Capital Indoor Stadium, construit en 1968 et qui a accueilli le tournoi de volleyball lors des Jeux d’été de 2008.

On se sent bien, on se sent en confiance. On est en bonne santé. La glace est parfaite. Tout va bien. On est prêts. On a hâte d’aller sur la glace et montrer ce dont on est capable. Tout est nouveau pour nous, mais on a beaucoup d’expérience. Pas beaucoup ensemble, mais chacun de nos côtés , a indiqué James.

Eric Radford porte Vanessa James durant le programme libre des Internationaux de Patinage Canada. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Son partenaire a surtout insisté sur la chance qu’ils ont de vivre cette expérience et de devenir des olympiens ensemble.

« Au cours des derniers jours, j’ai noté que notre expérience fait son effet. Il n’y a pas de surprise. Mettre les lames sur la glace olympique est presque l’équivalent de rentrer à la maison. On est ici, on en profite, mais on sait comment faire notre travail. » — Une citation de Eric Radford, patineur artistique canadien

Kirsten Moore-Towers en sera à ses troisièmes jeux et son acolyte Michael Marinaro savourera son second passage sous le signe des anneaux.

La jeune femme d’Oakville, en Ontario, a laissé entendre qu’ils étaient tous deux ravis d’être à Pékin après avoir déployé tant d’efforts au cours des quatre dernières années pour atteindre ce but.

L’adrénaline nous a beaucoup aidés durant nos deux premières journées ici. On commence à bien sentir nos pieds sur la glace.

Marinaro a abondé dans le même sens en ajoutant que pratiquement chaque minute des quatre dernières années avait été passée à rêver de ce moment.

C’est à titre de champions canadiens qu’ils sont arrivés en Chine, une situation qui ne semble pas leur ajouter un poids sur les épaules.

« Nous avions besoin de ce titre pour notre confiance. Nous savons que nous pouvons y aller d’une performance dont nous serons fiers, tant du point de vue technique qu’artistique. » — Une citation de Kirsten Moore-Towers, patineuse canadienne

Sur une base individuelle, Madeline Schizas vit son baptême olympique. Également native d’Oakville, celle que l’on surnomme Maddie avait terminé au 13e rang lors des Championnats du monde 2021, à Stockholm, en Suède.

Elle s’est elle aussi dite ravie de se trouver à Pékin pour les Jeux. Outre le fait qu’elle apprécie ce premier voyage en Asie, elle a laissé entendre que son acclimatation avec le site de sa compétition et le décalage horaire se déroulait fort bien.

Avec les informations de CBC/Radio-Canada