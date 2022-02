La confiance règne au sein de l’équipe canadienne de ski acrobatique

Ainsi, le préparateur mental Jean-François Ménard et l’entraîneur Michel Hamelin n’ont que de bons mots pour leurs protégés qui ne sont plus qu'à quelques heures de se retrouver sous les feux de la rampe olympique.

Un peu à la manière des gérants et des entraîneurs de boxeurs, ils vantent les qualités et l’assurance d’athlètes qui partent soit à la conquête d’un titre ou qui s’apprêtent à défendre le leur.

Il est clair, tant du côté de Ménard que dans la bouche d’Hamelin, que Mikaël Kingsbury est au sommet de son art et en pleine possession de ses moyens.

Si on regarde la qualité de son camp à Apex, dans l’Ouest canadien, ainsi que les dernières Coupes du monde, le travail est fait. On avait un plan très détaillé avec l’entraîneur Michel Hamelin juste avant les Coupes du monde et il a appliqué ça à la lettre , a laissé entendre Jean-François Ménard en entrevue à Radio-Canada, mercredi, au pied de la piste des bosses du Parc de ski acrobatique de Genting.

Le doute n’existe pas non plus dans la tête de l'entraîneur Michel Hamelin.

« Il y a quatre ans, il voulait l’or. Il avait une pression de plus parce qu’il ne l’avait jamais eu. Maintenant, on sait qu’on peut l’atteindre encore. L’objectif est en fait juste de skier à son niveau. Il veut montrer au monde que c’est lui le meilleur, pour lui, pour les autres. » — Une citation de Michel Hamelin, entraîneur de ski acrobatique, Équipe Canada

Tous les possibles

Dans l’esprit de Michel Hamelin, la possibilité de voir des jeunes y aller de grandes performances à leurs premiers Jeux olympiques ne doit pas être écartée. L'entraîneur parle également en bien de Laurent Dumais  (Nouvelle fenêtre) et de Sofiane Gagnon.

Laurent est un gars d’expérience. C’est sa première aux Jeux olympiques. Il a raté les derniers. Il était le premier remplaçant. Il était même avec nous dans un camp préolympique. Il faut qu’il se calme pour qu’il puisse exécuter ce qu’il est capable d’exécuter et oublier ce qu’il y a autour. J’ai très confiance en Laurent.

La Canadienne Sofiane Gagnon prend ses aises sur la piste de bosses en vue des Jeux de Pékin. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Du côté de Sofiane, sa force est la vitesse. Avec les bosses carrées, elle est quand même capable d’aller très vite. Ça devrait payer dans une piste comme celle-ci qui est longue et un peu carrée.

Pour Ménard, même de vertes recrues comme Édouard Thériault ou Éliot Grondin en snowboard cross ont la capacité de causer une surprise. Il en veut pour preuve les résultats enregistrés lors des éditions précédentes des JO.

« Dans l’histoire des Jeux olympiques, tu regardes les podiums, il y a toujours un ou deux athlètes qui ne sont pas nécessairement parmi le top 3 mondial. Édouard a un profil comme ça. Souvent on a vu des jeunes "peaker" très tard avant les Jeux olympiques et qui se retrouvent sur le podium. » — Une citation de Jean-François Ménard, psychologue sportif

C’est un peu la même chose pour Éliot. Il est très jeune dans un sport où l’on est à son meilleur pas mal plus tard. Pour lui, ce sera de rester concentré sur la tâche. Ce serait tellement facile [de s’égarer] avec tous les succès qu’il a eus ces deux dernières années. S’il fait ça, il y a de bonnes chances que ça aille bien.

Comme si cela ne suffisait pas, Michel Hamelin a parlé du parcours du centre nordique de Zhangjiakou comme s’il avait été conçu sur mesure pour les skieurs québécois.

On est habitués au Québec de travailler dans des pistes fermes, la neige artificielle "paquetée" et des bosses en glace très dure. Ici, en ce moment, ça représente exactement le Québec dans ce que l’on s’entraîne , a-t-il reconnu en précisant toutefois qu'il y avait un défi à relever.

« Le défi en ce moment c’est d’aller vite. Les bosses sont assez carrées. Il faut bien les absorber. Comme elles sont carrées, il faut passer par-dessus. Ça empêche la fluidité et le laisser-aller. La piste est exigeante pour ça en ce moment. » — Une citation de Michel Hamelin

Résilience incarnée

Maxence Parrot à l'entraînement aux Jeux olympiques de Pékin le 2 février Photo : Associated Press / Gregory Bull

Jean-François Ménard en a rajouté une couche en parlant de la détermination dont a fait preuve Maxence Parrot pour revenir au sommet après avoir vaincu le cancer.

Ce nouveau défi olympique a de quoi le remuer intérieurement, a reconnu Ménard.

Les parcours de slopestyle, c’est classique aux Jeux olympiques. C’est gros, c’est compliqué, ça n’a jamais été facile. C’est pour ça qu’ils ont trois entraînements de trois heures. Aujourd’hui, c’était juste de prendre connaissance du parcours, bien l’analyser, trouver la vitesse, trouver sa ligne , a d’abord expliqué Ménard.

On peut lui donner un crochet vert. Il l’a super bien fait. Je lui ai parlé après l’entraînement et on a déjà un plan détaillé pour demain [jeudi]. Ça va bien aller, surtout qu’il a beaucoup de temps. Il a gagné l’argent à Pyeongchang et ce n’est pas un secret qu’il est venu ici pour l’or, tant en slopestyle qu’en big air [grand saut] , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Antoine Deshaies