L’espoir d’un triplé canadien en slopestyle

C’est sûr que ce serait quelque chose de très spécial si ça arrive , dit Toutant, toujours au sommet de son art quatre ans après sa consécration en Corée du Sud.

Les planchistes masculins tenteront de surfer sur leurs performances de 2018 pour réaliser cet exploit. Maxence Parrot et Mark McMorris y avaient décroché respectivement l’argent et le bronze en descente acrobatique.

Depuis, Toutant a obtenu l’argent aux Championnats du monde en mars 2021. Le jeune Darcy Sharpe, qui en est à ses premiers Jeux, a gagné l’or aux X Games de 2020, avant d’être imité par McMorris l’année suivante.

Ça apporte beaucoup de confiance et d’assurance dans notre façon de performer , explique McMorris.

Pour Parrot, qui goûtera au rendez-vous olympique pour une troisième fois, le meilleur des scénarios serait de monter sur la plus haute marche du podium. Le planchiste de Bromont souhaite profiter de chaque moment après avoir combattu un cancer après les Jeux de Pyeongchang.

« Je suis de retour à 100 % depuis deux ans. Six mois de chimiothérapie, ça te change assurément. J’apprécie mon sport 1000 fois plus qu’avant. Je suis encore plus fort mentalement. »