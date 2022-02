Marie-Philip Poulin et Charles Hamelin porteront le drapeau du Canada à Pékin

La hockeyeuse Marie-Philip Poulin et le patineur de vitesse sur courte piste Charles Hamelin porteront le drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin, tenue le 4 février.

Ils ont été choisis pour leurs réalisations exceptionnelles, mais aussi pour leur leadership sur la patinoire comme à l’extérieur et en raison de leur façon de se comporter à travers les succès et les difficultés depuis deux ans , a expliqué la cheffe de mission, Catriona Le May Doan.

Je ne pourrais pas porter le drapeau avec une meilleure personne que Marie-Philip. C’est une athlète incroyable. […] Pour moi, d’être là c’est vraiment un honneur aussi. J’ai toujours regardé les porteurs de drapeau comme des modèles et pour moi d’avoir cet honneur, c’est encore difficile de me faire à l’idée , a lancé le patineur de Sainte-Julie.

Ça fait chaud au cœur d’avoir ton équipe derrière toi qui est là à te supporter avec un grand sourire. Je me souviens encore des derniers Jeux, voir Tessa [Virtue] et Scott [Moir] avec le grand sourire se retourner vers nous, comment ils étaient fiers de vraiment mener ce groupe , a rappelé Poulin.

Les deux athlètes, qui s’entraînent ensemble au Stade olympique de Montréal, ont appris la nouvelle il y a quelques semaines.

J’ai eu un peu la puce à l’oreille quand j’ai su que j’avais un Zoom avec elle, comme c’est la cheffe de mission ! […] Tout de suite, je me suis mis à revoir les cérémonies d’ouverture quand on était dans le stade avec les leaders de l’équipe canadienne dans le stade. Moi je vois ces personnes comme une inspiration totale. Pour moi, d’être là, j’ai eu les larmes aux yeux et j’étais sous le choc , a raconté Charles Hamelin.

« Quand elle l’a annoncé, c’est sûr que les larmes étaient là. C’est quelque chose d’incroyable. » — Une citation de Marie-Philip Poulin

La joueuse, originaire de Beauceville au Québec, sera la troisième joueuse de hockey à porter le drapeau, après Hayley Wickenheiser et Danielle Goyette.

Elle souhaite ramener le Canada au sommet du podium olympique au tournoi de hockey féminin qui connaîtra son dénouement le 16 février.

Marie-Philip Poulin, 30 ans, participe à ses quatrièmes Jeux d’hiver. Elle avait largement contribué à la conquête de la médaille d’or des Canadiennes face à leurs rivales américaines aux JO de 2010, à Vancouver, et de 2014, à Sotchi. Lors des deux occasions, l’attaquante a inscrit le but doré.

La Canadienne Marie-Philip Poulin marque en fin de troisième période contre les Américaines lors du match pour la médaille d'or à Sotchi. Photo : Getty Images / Kyodo News

Les représentantes de l’unifolié ont toutefois perdu leur titre olympique en 2018, à Pyeonchang, cette fois en tirs de barrage contre leurs adversaires de toujours, les États-Unis.

Lorsque le Canada a dévoilé en janvier la composition de son équipe olympique de hockey féminin, Marie-Philip Poulin avait déclaré que c’était difficile de mettre des mots sur ce que l’on ressent à la cérémonie d’ouverture, quand on réalise qu’on vit son rêve. C’est un honneur chaque fois que l’on porte l’unifolié.

Charles Hamelin veut terminer sa carrière en beauté

À 37 ans, le patineur de vitesse sur courte piste Charles Hamelin veut conclure sa carrière sur une bonne note et remporter une sixième médaille olympique à ses cinquièmes Jeux.

L’obtention d’une sixième médaille lui permettrait d’égaler le record canadien pour les Jeux d’hiver; il appartient à la patineuse de vitesse sur longue piste Cindy Klassen.

Disqualifications aux épreuves individuelles, rupture médiatisée, préparation mentale perturbée; Charles Hamelin ne cache pas que le rendez-vous olympique de 2018 a été raté.

Ça roulait trop dans ma tête, il y avait trop de questions, trop d’incertitudes. Ça n’allait pas bien. La raison pour laquelle je ne dormais pas, ce n’était pas une question d’être trop stressé pour performer aux Jeux, c’était des questions et des trucs qui passaient dans ma tête qui étaient seulement liés à ma relation [avec Marianne Saint-Gelais, NDLR] qui était en train de se détériorer , a confié le vétéran patineur dans le documentaire Rêve olympique qui traite de son parcours entre Pyeongchang et Pékin.

La rupture des deux patineurs avait été annoncée par communiqué moins de deux semaines après la fin des derniers Jeux d’hiver.

Le quintuple médaillé olympique Charles Hamelin a été privé de podium à l'épreuve-test des Jeux d'hiver de Pékin. Photo : Getty Images / Wang Zhao

En dépit des épreuves, la locomotive de Sainte-Julie a décidé de reporter sa retraite. Sa rencontre avec sa nouvelle conjointe Geneviève Tardif, ainsi que la paternité l’ont changé.

Le champion du monde en titre au 1500 m et détenteur de 142 médailles dans le circuit de la Coupe du monde estime être dans un bien meilleur état d’esprit à l’aube de ses derniers JO, ce que confirme l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros.

Ce qui est assez formidable, je trouve, c’est aussi sa capacité d’adaptation aux groupes, parce qu’ils changent au fil des années, aux entraîneurs, aux modes d’entraînement, aux nouvelles choses qu’on veut apporter. Qu’il arrive à faire ça, maintenant qu’il a une petite fille, c’est important de le montrer au monde, qu’on peut être un athlète de haut niveau, dédié à son sport, et aussi avoir d’autres choses dans la vie. Ce n’est pas incompatible , a-t-il indiqué l’année dernière.