Curling : 16 ans plus tard, Brad Gushue espère répéter l’exploit de Turin

Les membres de l’équipe nationale ne veulent courir aucun risque, eux qui souhaitent redonner au Canada une médaille olympique à l’épreuve à quatre. Et pourquoi pas l’or?

En 2018, les hommes de Kevin Koe ont été écartés du podium, une première pour le Canada dans le tournoi masculin depuis le retour du sport aux Jeux olympiques d’hiver en 1998. L'unifolié avait pourtant remporté l’or aux trois Jeux précédents, la première fois en 2006, à Turin.

Le capitaine de cette équipe était Brad Gushue. Seize ans plus tard, c’est également lui qui mènera l’équipe masculine à Pékin.

Le jour et la nuit

Bien qu’il puisse apporter dans ses bagages cette expérience olympique passée, Gushue ne sait pas dans quelle mesure elle pourra lui servir, compte tenu du contexte sanitaire qui entoure les Jeux de Pékin.

La préparation a aussi été passablement différente par rapport à celle d’il y a 16 ans, raconte le capitaine. C’est le jour et la nuit pour être honnête!

Je crois que notre préparation en 2006 était vraiment chaotique, très chargée. Donc nous sommes arrivés là-bas assez fatigués mentalement et physiquement. Cette fois, nous avons été isolés pendant presque trois semaines et, outre nos entraînements, il y a beaucoup de temps pour nous reposer et pour ne rien faire , dit-il en riant.

Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker ont remporté le Brier à trois reprises, dont en 2017. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

C’est très différent, mais nous sommes très chanceux d’avoir cette occasion de compétitionner aux Jeux olympiques, en pleine pandémie, ce qui est assez spécial. Donc on essaie d’en profiter le plus possible. On a vécu ce que c’est que d’être dans une bulle l’an dernier [au Championnat du monde, à Calgary] et je pense que nous allons être prêts pour ça.

L’entraîneur Jeff Stoughton ne croit d’ailleurs pas que la bulle olympique affecte l’équipe et qu’à ce titre, l’expérience de Calgary pourra l’aider.

« On sait que cette équipe sait comment gagner de gros événements et on sait qu’elle va tout donner aux Jeux olympiques. On veut seulement s’assurer qu’il n’y a pas de perturbations ou de distractions du monde extérieur. » — Une citation de Jeff Stoughton, entraîneur de l'équipe nationale masculine de curling

À 41 ans, Brad Gushue pourra compter sur un allié de taille dans la quête vers la médaille d’or. Il sera épaulé par son ami Mark Nichols, aussi membre de l’équipe championne de 2006.

Ça a changé notre vie à moi et à Brad. On est chanceux d’y retourner et on va essayer de faire la même chose. Il y a beaucoup de personnes à Terre-Neuve maintenant qui nous appellent et nous envoient des messages pour nous soutenir. C’est très emballant d’avoir la chance de le faire à nouveau , raconte le vice-capitaine.

Le capitaine Brad Gushue (à gauche) a mené l'équipe canadienne masculine de curling vers la médaille d'or aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Photo : Getty Images / Stephen Munday

Il y a 16 ans, je pensais que j’aurais eu plusieurs de ces occasions. C’est difficile de représenter le Canada au curling. De pouvoir le faire maintenant à un point un peu plus avancé de notre carrière, à moi et Mark, c’est spécial de pouvoir partager cette expérience avec nos enfants. Nous allons essayer de chérir ce moment, ajoute Gushue. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas concentrés. Nous allons tenter de profiter des moments où nous ne sommes pas sur la glace.

Une machine bien huilée

Geoff Walker (premier) et Brett Gallant (deuxième) complètent l’équipe. Bien qu’ils en soient à leurs premiers Jeux olympiques, les deux hommes n’en sont pas à leur baptême de la scène internationale.

Avec Gushue et Nichols, ils ont remporté trois titres nationaux au Brier, ainsi que la médaille d’or au Championnat du monde de 2017.

C’est une différente bête, les Olympiques. J’ai été assez chanceux pour jouer lors de plusieurs parties importantes, que ce soit la finale du Championnat du monde ou du Brier. Tu apprends beaucoup de ces moments et ça peut nous préparer aux Jeux , souligne Walker.

Les membres de l'équipe Gushue avec le trophée de champions du monde. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le capitaine affirme avoir tout de même eu une brève discussion avec eux sur son expérience olympique de 2006, mais a bon espoir qu’ils sauront être à la hauteur.

L’équipe doit prendre l’avion vendredi pour Pékin. Le Canada affrontera le Danemark en lever de rideau le 9 février, au Centre aquatique national.

En attendant, les curleurs canadiens profitent encore de quelques heures de repos, à jouer au billard, aux jeux vidéo et aux cartes dans leur bulle de la Colombie-Britannique.