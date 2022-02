L’Atlantique aux Jeux olympiques 2022 : entre espoirs de médailles et expérience

La plupart des athlètes canadiens sont arrivés à Pékin en prévision des Jeux olympiques. Les provinces de l'Atlantique seront bien représentées cette année. Entre recrues et vétérans, il y a quelques possibilités de médailles. Voici un survol des athlètes et du personnel de soutien présents en Chine.

Une équipe favorite au hockey féminin

Un trio néo-écossais: Troy Ryan entouré de Jill Saulnier et Blayre Turnbull, deux joueuses de l'équipe canadienne. Photo : Hockey Nova Scotia

La Nouvelle-Écosse compte sur deux joueuses au sein de l'équipe de hockey féminin. Jill Saulnier, attaquante d'Halifax, et Blayre Turnbull, défenseuse de Stellarton, en seront à leur deuxième participation aux Jeux.

Elles voudront aider à venger la défaite en finale contre les États-Unis, à Pyeongchang, en 2018. À moins d'une performance extraordinaire d'un autre pays, le Canada et les États-Unis devraient s'affronter à nouveau en finale.

L'entraîneur Troy Ryan parle à ses joueuses lors d'un entraînement au Centre Wukesong de Pékin. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

L'équipe est dirigée par Troy Ryan, de Spryfield. Kory Cheveri, de New Glasgow, est une des adjointes, tandis que Tina Atkinson, de Shelburne, est la médecin de la formation.

L'Acadien Serge LeBlanc, résident de Grande-Digue, au Nouveau-Brunswick, effectue un retour au sein du personnel. Celui qu'on surnomme Bayo est responsable de l'équipement.

Dans les coulisses, Serge LeBlanc est toujours le premier qui arrive à l'aréna et le dernier à partir. Photo : Matthew Murnaghan/Hockey Canada / Matthew Murnaghan

Le premier match du Canada aura lieu jeudi, à 00:10 (heure de l'Atlantique), contre la Suisse.

Hockey masculin: une équipe inattendue

Comme la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ) ne permet plus à ses joueurs de participer aux Olympiques, Hockey Canada s'est rabattu sur des hockeyeurs canadiens évoluant en Europe, en Asie et dans les rangs universitaires et juniors. Ils auront peu de temps pour former un groupe compétitif.

Brandon Gormley, à droite, profite d'une chance unique de participer aux Olympiques. Photo : La Presse canadienne / Melanie Duchene

Les défenseurs Brandon Gormley, de Murray River, à l'Île-du-Prince-Édouard et Alex Grant, d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, ont été choisis parmi les 25 joueurs de l'équipe principale.

Gormley, un ancien des Wildcats de Moncton, évolue en Russie avec le Lokomotiv de Iaroslavl. Grant, le premier joueur de l'histoire des Sea Dogs de Saint-Jean, évolue avec Jokerit de Helsinki, en Finlande.

Un Insulaire figure parmi les substituts : le défenseur Morgan Ellis, d'Ellerslie ( Î.-P.-É.Île-du-Prince-Édouard ).

Hockey Canada a fait appel à Ryan Hamilton, de Fredericton, comme consultant en performance mentale. Il occupe la même fonction avec le Lightning de Tampa Bay, dans la LNHLigue nationale de hockey .

Les thérapeutes sportifs sont deux gars de chez nous : Brian Cheeseman, de Mount Pearl, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Kevin Elliott, de Charlottetown.

Le premier match du Canada aura lieu le 12 février contre l'Allemagne, médaillée d'argent en 2018.

Courtney Sarault marque l'histoire

La patineuse de vitesse Courtney Sarault montre l'une des nombreuses médailles remportées depuis janvier 2020. Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

Le patinage de vitesse sur courte piste est présenté au programme officiel des Jeux olympiques depuis 1992. Courtney Sarault, de Moncton, sera la première femme du N.-B.Nouveau-Brunswick à participer à cette épreuve.

Deux hommes l'ont précédée : Stephen Gough, à Lillehammer en 1994 et Mark Lackie à Albertville en 1992.

Sarault a connu beaucoup de succès depuis plusieurs années. En octobre dernier, elle décrochait l'argent au 1500m lors de la première épreuve de la Coupe du monde, à Pékin.

Lors des championnats du monde, aux Pays-Bas, en mars dernier, la Monctonnienne avait aussi remporté la deuxième place au 1500m et le bronze au 1000m.

Les premières épreuves sur courte piste se déroulent samedi matin dès 8 h.

Des expatriés du patinage

Deux autres Néo-Brunswickois seront à Pékin, mais vont représenter d'autres pays en patinage de vitesse sur courte piste.

Stephen Gough, de Fredericton, se joint au personnel d'entraîneurs de l'équipe des États-Unis. Il avait déjà occupé la même fonction pour les Américains en 2014 à Sochi.

Brendan Corey, lui aussi de Fredericton, va patiner avec les couleurs de l'Australie. Sa mère est originaire de ce pays, ce qui lui donne le droit de représenter une autre nation.

Début du widget . Passer le widget? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brendan Corey (@brendancorey_aus) Fin du widget . Retour au début du widget?

Le jeune homme de 24 ans a donné ses premiers coups de patin avec le club de patinage de vitesse de Fredericton. Ses anciens coéquipiers du Nouveau-Brunswick ont très hâte de le voir en action.

Un retour pour Gushue

Les curleurs canadiens Mark Nichols et Brad Gushue représenteront l'unifolié à Pékin. Les Terre-Neuviens tenteront de répéter leur exploit de 2006, à Turin, où ils avaient remporté l'or. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le curling mettra en vedette l'équipe de Brad Gushue, de Saint-Jean de Terre-Neuve. C'est un retour aux Jeux olympiques pour deux des membres de la formation. Le capitaine Gushue et Mark Nichols ont gagné la médaille d'or aux Jeux de Turin, en 2006.

Ils seront accompagnés par Brett Gallant, originaire de Charlottetown, et Geoff Walker, de l'Alberta.

Cette fois-ci sera bien différente, alors que les restrictions sanitaires ont compliqué la préparation.

Pour se qualifier, le quatuor terre-neuvien a défait Brad Jacobs par le pointage de 4 à 3. Un moment rempli d'émotions pour eux et toute la province, fière de ses Olympiens.

Le premier match du Canada en curling masculin aura lieu le 8 février à 8 h (heure de l'Atlantique), contre le Danemark.

Une recrue en snowboard cross

Liam Moffatt Photo : Snowboard Canada

C'est un rêve qui est devenu réalité pour le Néo-Écossais Liam Moffatt, de Truro. Maintenant âgé de 24 ans, il en a passé des heures sur les pentes de la station de Wentworth pour être finalement choisi au sein de l'équipe pour la compétition de snowboard cross.

Le planchiste s'est qualifié grâce à une belle performance en Russie, les 7 et 8 janvier dernier.

Sa première compétition aura lieu le 10 février.

Un Néerlandais de Bathurst

Ted-Jan Bloemen de l'équipe du Canada, au 5000 m en patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux olympiques de PyeongChang. Photo : Getty Images / Harry How

L'équipe de patinage de vitesse sur longue piste ne compte pas, officiellement, de Canadiens originaires de l'Atlantique.

Mais, il y a un lien lointain. Grâce à Bathurst, Ted-Jan Bloemen peut représenter le Canada.

Né aux Pays-Bas, Bloemen doit sa double nationalité à son père, qui a vu le jour et a vécu brièvement à Bathurst.

De Dieppe à Pékin

Nicole LeBlanc-Richard Photo : maurice fitzgerald - photographe / Maurice Fitzgerald

En patinage artistique, Nicole LeBlanc Richard, de Dieppe (N.-B.) sera aux premières loges des compétitions. L'Acadienne sera l'une des juges.

Ce sera sa deuxième participation aux Jeux pour l'officielle d'expérience. Elle occupait le même poste à PyeonChang, en 2018.