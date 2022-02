Scott Gow et Emma Lunder : en équipe et en famille

Tous deux en seront à leurs deuxièmes Jeux olympiques après ceux de Pyeongchang, en 2018. Ils souhaitent transmettre ce qu’ils y ont appris il y a quatre ans aux nouveaux venus.

Le fait demeure que les mesures sanitaires strictes prônées par le comité organisateur chinois, les spectateurs en nombre limité et la découverte du parcours olympique au dernier moment font en sorte que l’expérience sera cette fois, complètement différente, y compris pour les quatre vétérans de l’équipe.

Je sais un peu à quoi m’attendre, dit Scott Gow. Il y aura quand même des surprises en raison de la COVID. Mais la dimension de l’événement en lui-même n’aura pas le même effet sur moi. Ça devrait me permettre de me concentrer sur ma préparation et sur les compétitions.

Le clan

À 31 ans, c’est en famille que Scott Gow vivra le moment. Son frère cadet Christian, 28 ans, y sera lui aussi. De plus, Emma Lunder, chef de file du côté féminin, partage la vie de ce dernier depuis quelques années déjà.

Scott et Christian Gow ont effectué leurs premiers pas en biathlon en prenant part aux activités offertes dans le cadre d’un camp d’été qui se déroulait sur les sites de compétitions des Jeux de Calgary.

J’avais 11 ans. J’ai été initié au biathlon au Canada Olympic Park, où nous pouvions explorer et essayer la plupart des sports des Jeux d’hiver. J’ai pu essayer le saut à ski, la luge, le vélo de montagne. Le biathlon était de ceux-là. Il n’y avait pas de neige, mais on courait et on tirait avec les carabines à plombs , raconte-t-il.

Il a tellement aimé ça qu’il s’est aussitôt inscrit pour une session complète l’automne suivant. C’est à ce moment qu’il a appris à skier pour la première fois et à manier une véritable carabine.

L’année suivante, il a joint les rangs du club de Canmore, où il s’entraîne d’ailleurs toujours chaque été avec le reste de l’équipe canadienne dont il fait partie depuis 2011.Scott Gow avoue que le fait d’avoir eu son jeune frère à ses côtés depuis le début s’est avéré un facteur de motivation important.

« Christian est passé partout où je suis passé deux ans et demi après moi, que ce soit au club ou avec l’équipe nationale. C’est plaisant de s’entraîner et de voyager ensemble pour notre sport. On s’entend très bien. J’ai beaucoup plus en commun avec lui qu’avec le reste de mes coéquipiers. Mais c’est évidemment différent quand il est question de la famille. » — Une citation de Scott Gow, biathlonien canadien

Onzième au relais 4 x 7,5 km et 14e dans l’épreuve individuelle du 20 km il y a quatre ans, Scott Gow avoue avoir ressenti une pression grandissante à l’approche des JO causée par la crainte d’attraper la COVID-19 et d’être ainsi privé de son deuxième grand rendez-vous.

J’ai pleinement confiance en notre équipe, en notre encadrement et en notre protocole sanitaire. J’ai l’assurance en les côtoyant qu’aucun d’entre eux n’est sorti la veille pour faire la fête. Nous devons seulement limiter les contacts à l’extérieur de notre équipe.

Au chapitre des performances, le vétéran estime que le quatuor masculin est sur une lancée intéressante avec une 9e place en Allemagne suivie d’un 5e rang à la Coupe du monde d'Antholz-Anterselva, en Italie, il y a une dizaine de jours, chaque fois au relais 4 x 7,5 km.

« Selon le plan que nous avons établi, on s’attend à poursuivre dans la même veine à Pékin. Notre 5e place à deux semaines des Jeux nous met en confiance. Ça nous prouve à tout le monde, à mes coéquipiers et à nos préparateurs, que l’on fait les bonnes choses et que dans ces circonstances, une 5e place ou mieux devient possible. » — Une citation de Scott Gow

Pour lui, le principal défi des nouveaux venus Jules Burnotte et Adam Runnalls sera de ne pas se laisser distraire par l’ampleur de l’événement.

Nous en avons déjà beaucoup parlé entre nous. Ça demeure un immense spectacle. Vous voulez profiter du moment et du fait d’en faire partie. Mais vous ne devez pas trop vous laisser distraire parce que vous devez quand même compétitionner. C’est un peu un numéro d’équilibriste entre le plaisir d’y participer et la compétition, raison première de votre présence , rappelle-t-il.

Scott Gow peut se rassurer en sachant que la bulle à l’intérieur de laquelle les athlètes se retrouveront ne laissera aucune place aux loisirs ou aux divertissements habituellement accessibles à l'extérieur durant les Jeux.

C’est probablement pour le mieux. Ça vous oblige à vous concentrer sur votre tâche et à garder les deux pieds sur terre , conclut l’aîné de l’équipe.

Passion partagée

Depuis quelques années, la famille comprend aussi Emma Lunder, l’amie de cœur de son frangin Christian.

Âgée de 30 ans, elle a fait honneur aux origines militaires de la discipline puisque c’est chez les cadets de la marine que l’athlète native de North Vancouver a eu ses premiers contacts avec le biathlon.

J’y avais suivi mon frère. Il y pratiquait le biathlon. Je ne savais pas trop de quoi il s’agissait, mais ma première expérience au tir s’est avérée tellement intéressante. Le fait que je savais déjà skier m’a tout de suite procuré un avantage sur mes rivales , souligne-t-elle.

Emma Lunder Photo : Courtoisie Emma Lunder - Facebook

Déjà une fondeuse aguerrie en raison de randonnées régulières auxquelles elle participait avec sa famille dans le nord de l’Ontario où elle a grandi, Lunder a, à l’instar de Jules Burnotte, participé au programme Jackrabbit.

« C’était juste pour le plaisir. Au début, il n’y avait ni courses ni compétitions. Mes parents ont sans doute eu à me soudoyer à coups de chocolats chauds ou de promesses de gâteries après chaque séance de ski. Mais une fois en piste, j’aimais ça. Le plus dur était de sortir de la maison. » — Une citation de Emma Lunder, biathlonienne canadienne

Ce n’est qu’après avoir complété l’école secondaire qu’elle déménage à Squamish pour se consacrer à temps plein à l’entraînement. Elle trouve sa nouvelle routine extrêmement difficile, mais elle carbure aux défis.

Elle participe dans la foulée à ses premiers mondiaux juniors où elle n’obtient que des résultats peu reluisants. Mais elle apprécie l’expérience et la vie en équipe qui s’y rattachent.

Je me suis accrochée. J’ai persévéré en travaillant surtout sur la portion du tir qui s’avérait clairement mon plus grand défi , rappelle-t-elle. C’est à la Coupe IBU présentée à Canmore en 2015 que Lunder découvre qu’elle a peut-être ce qu’il faut pour aller un jour aux Jeux olympiques.

Au cœur d’une autre saison ardue en raison d’une blessure à un pouce qui la contraint à ajuster sa technique au tir, elle y décroche une 2e place au sprint individuel de 7,5 km.

« Ce résultat a ravivé ma flamme, mon intérêt. J’ai dès lors multiplié mes présences en Coupe du monde, ce qui m’a permis de gravir les échelons sur la scène nationale. Quand j’ai entamé les qualifications pour Pyeongchang, c’est là où j’ai commencé à y croire. » — Une citation de Emma Lunder

Avec ses 53e et 54e places lors des épreuves individuelles, c’est clairement en équipe, dans le relais 4 x 6 km, qu’elle signe sa meilleure performance en terminant au 10e rang aux côtés de Julia Ransom, de Rosanna Crawford et de Sarah Beaudry, laquelle sera aussi des Jeux de Pékin.

À part ce dernier résultat, je me souviens surtout à quel point il faisait froid à Pyeongchang. Pour moi, c’était une première occasion d’être aux JO, de rentrer dans le stade en équipe à la cérémonie d’ouverture, d’y être avec mon amoureux Christian et son frère Scott. Nous nous étions entraînés ensemble pendant sept ans pour en arriver là , souligne-t-elle avec une lumière dans les yeux qui en dit long.

Elle est heureuse d’avoir la chance de vivre ses deuxièmes Jeux dans la peau d’une vétérane.

« Je crois que nous avons une équipe équilibrée avec quatre vétérans et quatre recrues qui vivront leurs premiers Jeux olympiques. Ce sera une expérience différente en pleine pandémie, mais je me vois jouer un rôle pour aider si les autres en ont besoin. » — Une citation de Emma Lunder

Mais je veux surtout maintenir l’enthousiasme malgré la COVID, pour que l’on puisse encore savourer le moment. Je crois aussi que nous avons la possibilité d’y obtenir de bons résultats , insiste-t-elle.

Son optimisme est basé sur les résultats encourageants lors des plus récentes Coupes du monde, notamment du côté des hommes.

Emma Lunder prend le relais de Christian Gow à la Coupe du monde de Polkjuka, en Slovénie, en janvier 2020. Photo : Courtoisie IBU

Elle reconnaît que les choses sont plus ardues pour les femmes, surtout depuis la perte de Nadia Moser en raison d’une fracture à la cheville droite subie en décembre dernier, alors qu’elle s’amusait à faire du toboggan, tout juste avant la Coupe du monde d’Hochfilzen, en Autriche.

Enfin, elle a reconnu que l’expérience sportive en tant que telle sera différente étant donné que les athlètes n’auront eu que quelques jours pour se familiariser avec un parcours que personne n’a encore utilisé, étant donnée l’annulation des épreuves-tests qui devaient s’y dérouler l’an dernier.

En arrivant là-bas quelques jours à l’avance, nous aurons le temps de découvrir le parcours, ses particularités, la direction des vents. J’aime le fait que tout le monde soit dans le même bateau. Ça place tout le monde sur un pied d’égalité de ce point de vue , conclut Lunder.

La première épreuve de biathlon des Jeux de Pékin, le relais mixte 4 x 6 km, sera présentée le samedi 5 février.