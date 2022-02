Eric Staal nommé capitaine de l’équipe canadienne

Hockey Canada et le Comité olympique canadien (COC) en ont fait l’annonce par communiqué mardi.

Médaillé d’or aux Jeux de Vancouver en 2010, Staal sera épaulé par les Québécois David Desharnais et Maxim Noreau comme adjoints.

Il s’agira d’une deuxième présence aux Olympiques pour Noreau, qui a aussi représenté l’unifolié à Pyeongchang en 2018. De son côté, Desharnais en sera à une première participation.

L’occasion de représenter le Canada aux Jeux olympiques est très spéciale, et je suis très fier et honoré d’être nommé capitaine , a affirmé Staal par communiqué.

« David et Maxim, qui sont de grands meneurs et d’excellents joueurs, méritent cet honneur. Tout le groupe se réjouit de pouvoir faire partie d’Équipe Canada, et nous avons hâte de jouer pour l’or à Pékin. »