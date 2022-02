Curling : Jones, Lawes, Peterman et McEwen tenteront de ramener l’or au Manitoba

L’athlète de 47 ans en sera à sa deuxième participation olympique après l’expérience de Sotchi en 2014 lorsqu’elle avait mené sa troupe à la médaille d’or.

En 2018, ce sont les Suédoises qui ont remporté le titre, leur troisième depuis l’introduction de la discipline aux olympiades d’hiver dans le cadre des Jeux olympiques de Nagano en 1998.

Le Canada a toujours remporté des médailles dans cette compétition, sauf en 2018 où le pays a été écarté du podium.

Avec elle, Jennifer Jones emporte l’expérience de grandes victoires. Elle a remporté deux médailles aux Championnats du monde de curling en 2008 et 2018. Elle a aussi obtenu l’argent à ce tournoi en 2015 et le bronze en 2010, en plus de six titres mondiaux.

Pour cette deuxième expérience olympique, Jones la vivra en compagnie de Kaitlyn Lawes, Jocelyn Peterman et Dawn McEwen. L’équipe sera complétée par l’Ontarienne Lisa Weagle.

Kaitlyn Lawes et Dawn McEwen, dans un match entre le Canada et la Suède, aux Jeux olympiques de Sotchi. Photo : Getty Images / Clive Mason

Dawn McEwen, âgée de 41 ans, et Kaitlyn Lawes, 33 ans, toutes de Winnipeg, étaient membres de l’équipe en or à Sochi avec Jennifer Jones.

Par contre, ce sera la première expérience olympique pour Jocelyn Peterman, âgée de 28 ans, qui a élu domicile à Winnipeg.

Outre son sacre à Sotchi, Kaitlyn Lawes a une deuxième médaille d’or olympique à sa collection, elle qui avait remporté la médaille d’or en curling double mixte aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. C'était la première fois que compétition mixte était au programme olympique.

Elle a accompli l’exploit avec le natif de Winnipeg John Morris.

John Morris lors des Jeux olympiques de 2018. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

L'athlète, âgé de 43 ans, vivra ses troisièmes olympiades à Pékin, alors qu’il tentera de conserver le titre en curling mixte double avec l’Ontarienne Rachel Homan.

Le Canada est d'ailleurs entré en scène dans cette compétition mercredi soir. L'équipe canadienne s'est inclinée par la marque de 6 à 4 contre la Grande-Bretagne. Elle reprend le collier ce jeudi soir contre la Suisse.

Les matchs pour la ronde des médailles seront joués le 8 février.

Quant à l’équipe de Jennifer Jones, elle entame sa compétition à Pékin le 10 février à 20 h 05 contre la Corée du Sud.