Jules Burnotte raconte sa vie d’athlètes à des élèves de Sherbrooke

À quelques jours d'enfiler ses skis à la plus grande compétition sportive du monde, l'athlète de 25 ans a tout d'abord raconté aux enfants ses débuts en biathlon, alors qu'il avait 10 ans. Il leur a avoué que tout n'a pas été si simple dans l'apprentissage de son sport. Le tir, ça a été moins naturel que le ski. Ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Ça a été très difficile au début, mais j'ai travaillé et tranquillement, je me suis amélioré. Il y a eu beaucoup de persévérance. J'ai vu le tir comme un défi et même si je n'étais pas bon, j'ai aimé ça.

Jules Burnotte du Canada lors d'un échauffement pour l'épreuve du biathlon pour les Jeux olympiques de 2022. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Avec patience, Jules Burnotte a répondu aux nombreuses questions des enfants. Est-ce que tu es stressé? , a candidement demandé Victor, un élève de maternelle. Ça dépend des courses. En général, oui un peu. Ça fait un peu partie du sport. Sur le circuit de la Coupe du monde, il n'y a que les meilleurs au monde qui sont là. C'est toujours stressant, mais pas nécessairement d'une mauvaise façon. On sait que c'est important, et il y a l'idée aussi qu'on va représenter une équipe qui amène un certain stress , lui a-t-il répondu.

Pas toujours facile la vie d'athlète

Jules leur a aussi confié qu'il est vraiment difficile de concilier le sport avec la vie sociale et les études universitaires. Plusieurs ont été impressionnés quand il leur a dit que cette année, il serait absent de Sherbrooke pendant sept mois.

Est-ce que tu as des temps libres? , a demandé, inquiète, une élève de quatrième année. Je m'arrange pour avoir un peu de temps libre, l'a-t-il rassurée. J'aime me promener sur l'eau en canot, en planche à voile. J'aime aussi le vélo et lire. Je me garde du temps pour mes études aussi, pour me sortir du sport. C'est super important de se garder des temps libres.

C'est Tristan Bureau qui avait la responsabilité de poser les questions de la classe à Jules Burnotte. Photo : Radio-Canada

Dans la classe de cinquième année de M. Sébastien, c'est Tristan qui a été choisi pour poser les questions qui avaient été préparées en groupe la veille. Que trouves-tu difficile de ton sport? Les grosses côtes qui montent et celles qui descendent. Ici, à Pékin, juste avant le champ de tir, il y a une très grosse descente avec un très grand virage. Ils ont même dû mettre des coussins, au cas où. Ça, je n'aime pas trop ça, je ne suis pas très à l'aise. Je n'aime pas quand il vente. C'est plus difficile pour le tir. J'ai de la misère avec ça. Il y a beaucoup de vent ici. On va beaucoup travailler là-dessus dans la prochaine semaine , lui a-t-il répondu.

Et même s'il aimerait vraiment monter sur le podium à Pékin, Jules Burnotte ne se berce pas d'illusions quant à ses chances de revenir à Sherbrooke avec une médaille au cou. Je n'ai jamais gagné sur le circuit de la Coupe du monde, mais au relais, nous sommes déjà arrivés cinquièmes. Alors, si on a une bonne journée, peut-être!

Les compétitions de biathlon débuteront ce samedi pour les femmes et mardi prochain pour les hommes. Jules Burnotte s'élancera pour la première fois sur les pistes le 8 février.