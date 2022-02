L’équipe canadienne de courte piste rattrapée par la magie olympique

Des étoiles dans les yeux, Maxime Laoun est sur un nuage. C’est mon rêve depuis que j’ai 3 ans! Je n’en reviens toujours pas. C’est un drôle de sentiment. Il y a beaucoup d’excitation, peu de nervosité. J’essaie juste de vivre le moment présent et d’en profiter , explique-t-il.

« On vit tous un rêve en ce moment. On sent qu’il y a une étincelle. On a hâte de patiner! » — Une citation de Danaé Blais

Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, Florence Brunelle, Alyson Charles et Courtney Sarault découvrent comme eux l’expérience olympique.

Leur enthousiasme contamine le vétéran Charles Hamelin, qui en est pourtant à ses cinquièmes Jeux. J’adore les voir découvrir toutes ces choses nouvelles dans le village olympique et sur les sites de compétitions , mentionne-t-il en entrevue.

Charles a encore son cœur d’enfant, il n’est pas blasé, indique Jordan Pierre-Gilles. Je trouve ça cool de le vivre avec lui et les autres gars.

Les cinq patineurs canadiens de l'équipe de courte piste assurent être prêts pour les Jeux. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Pascal Dion, qui participe à ses deuxièmes JO, a lui aussi conservé son émerveillement. On est comme de petits enfants. C’est excitant d’entrer au village olympique et de recevoir les vêtements du Canada. On a l’impression d’être la plus belle équipe.

Pour leur coéquipière Kim Boutin, triple médaillée aux Jeux de Pyeongchang, cette édition revêt un caractère particulier. Son expérience en Corée du Sud a été assombrie par des menaces de mort à son endroit sur les réseaux sociaux. La Sherbrookoise est déjà fébrile et a les larmes aux yeux.

Je suis vraiment contente de seulement remettre les pieds dans l’aréna ici. C’est sûr que ça me rappelle de petits souvenirs, mais je pense que ce n’est pas mauvais, c’est juste bon. Je suis contente et fière d’être ici.

Kim Boutin attaque les Jeux de Pékin avec une confiance renouvelée. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

L’équipe avant tout

La camaraderie au sein de la délégation canadienne est l’un des éléments qui facilitent son aventure. D’ailleurs, cet esprit d’équipe est souligné par l'ensemble des patineurs.

Nous avons passé les quatre dernières Coupes du monde ensemble cette année. Et avec la COVID-19, nous avons dû toujours être là les uns pour les autres. On a tissé de beaux liens , affirme la Trifluvienne Florence Brunelle.

« On est une équipe vraiment soudée et on est très fébriles. On veut performer et montrer de quel bois on peut se chauffer sur la glace. » — Une citation de Charles Hamelin

Des entraînements qui augurent bien

Les premiers entraînements en sol chinois depuis leur arrivée leur ont laissé de bonnes impressions. Malgré le décalage horaire, la forme semble être au rendez-vous.

Je me sens bien, mentionne Florence Brunelle. Tranquillement, on récupère du voyage. Mentalement, je me sens prête.

Notre préparation a été vraiment bien. Certaines personnes ont été atteintes de la COVID-19, ce qui a mélangé la préparation, mais on a réussi à bien recommencer et à se mettre dans de bonnes dispositions pour de bons résultats , poursuit Steven Dubois.

Au cours de la dernière année, les patineurs ont dû s’entraîner sur plusieurs glaces en raison de la pandémie. Steven Dubois est convaincu que ces chamboulements seront finalement des atouts.

« Il y a une capacité à l’adaptation qui s’est formée, et je pense que ça va nous être vraiment utile pour ce qui s’en vient. » — Une citation de Steven Dubois

Les épreuves de patinage de vitesse sur courte piste auront lieu à compter du 5 février au Palais omnisports de la capitale.