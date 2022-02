« La piste peut jouer en faveur des Québécois », dit Mikaël Kingsbury

Ce ne sont pas les skieurs canadiens qui vont s’en plaindre, surtout au Parc de ski acrobatique de Genting. Au terme de ses premiers entraînements, le champion olympique Mikaël Kingsbury est d’avis que lui et ses compatriotes connaîtront du succès aux Jeux de Pékin.

Ce sont des conditions très froides avec de la neige très dure et un peu de glace. C’est assez ferme, explique-t-il. C’est agréable à skier! C’est un peu ce qu’on retrouve à la maison à Saint-Sauveur.

« J’ai appris à skier dans des bosses de même. Je pense que ça peut jouer en faveur des Québécois. » — Une citation de Mikaël Kingsbury, champion olympique

Le double médaillé olympique étudie sérieusement la piste depuis son arrivée afin de connaître ses moindres ondulations et les secrets qu’elle renferme. Ses séances d’entraînement l’ont mis en confiance.

Je me sens super bien. Ce sont de bons entraînements. On trouve quelques petits trucs pour être certain que je peux mieux skier sur cette piste. Je suis content de ce que je fais. J’ai déjà gagné cet événement-là, ça m'enlève un peu de pression sur les épaules. Je peux plus me faire plaisir. C’est sûr que je vais skier pour l’or , affirme sans hésitation l’athlète de 29 ans.

Laurent Dumais, de Québec, participe à ses premiers Jeux olympiques à Pékin. Photo : Getty Images / Lars Baron

Son compatriote Laurent Dumais analyse la piste de la même façon. Il aime le type de neige qu’elle présente, mais parle aussi des pièges qu’elle renferme.

C’est vraiment délicat à certains endroits et les sauts m’ont posé quelques difficultés. Je dois être patient au premier saut parce qu’il est petit. Le deuxième est plat, alors il faut aussi être patient et aller de l’avant sur nos skis , dit le skieur.

« On a droit à un certain type de neige qu’on a à la maison. On aime quand même ce genre de pistes. » — Une citation de Laurent Dumais, skieur acrobatique

Le principal rival de Mikaël Kingsbury, le Japonais Ikuma Horishima, était absent lors de la séance d’entraînement de mardi. Le Québécois s’attend quand même à une opposition féroce de sa part.

Je ne l’ai pas vu beaucoup skier. Je crois qu’il a une douleur quelque part. Mais il est bon sur toutes les pistes, c’est un skieur complet. Je ne suis pas inquiet qu’il sera capable de bien skier ici , souligne Kingsbury, qui rappelle toutefois que la piste de Genting est parfaite pour son style.

Contrôler le stress des premiers Jeux

La Canadienne Sofiane Gagnon prend ses aises sur la piste de bosses en vue des Jeux de Pékin. Photo : Getty Images / Cameron Spencer

Non loin derrière, la Britanno-Colombienne Sofiane Gagnon a les yeux remplis d’étoiles en admirant les installations et en skiant sur la piste. L’athlète de 22 ans participe à ses premiers JO.

C’est magique! J’avais de grandes attentes en venant aux Jeux. Le parcours est très beau. Je n’aurais pas pu demander mieux. C’est tellement impressionnant. Le sentiment d’être ici est incroyable , dit la skieuse de Whistler.

La bosseuse ne cache pas que de contrôler sa nervosité et son stress représente un défi depuis son arrivée.

J’essaie de ne pas me laisser impressionner, mais c’est difficile avec les lumières et les médias partout. Ça peut être intimidant. J’essaie de me concentrer sur mon ski. Je veux faire mon travail du mieux que je peux sur la piste et bloquer tout le reste , raconte-t-elle.

Un sentiment partagé par Laurent Dumais, à sa première expérience également, qui avoue vivre plus de stress que d’habitude depuis son arrivée en Chine.

J’essaie de prendre de bonnes grandes respirations. Je regarde autour de moi et je me dis : "Oui, on est aux Jeux olympiques, mais en même temps, je dois profiter du moment." Je veux juste continuer sur ma lancée , dit celui qui rêve d’un podium.

C’est juste formidable d’être ici. C’est incroyable de représenter le Canada. La piste est belle et c’est tellement le fun. Je m’amuse d’être ici, c’est un super sentiment , renchérit Sofiane Gagnon.

Les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe n’ont pas rencontré les médias après leurs descentes d’entraînement. Les qualifications en bosses auront lieu jeudi pour les hommes et les femmes. La finale masculine se tiendra samedi, tandis que celle des femmes se déroulera dimanche.

Avec les informations d'Antoine Deshaies