Longue piste : les Canadiens dans d’excellentes dispositions à Pékin

Ted-Jan Bloemen, champion du 10 000 m et vice-champion au 5000 m, a gagné les deux seules médailles canadiennes en patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Il y en aura plus à Pékin, assure-t-il.

Ça n’arrivera pas cette fois. Notre équipe est très forte , assure le spécialiste des longues distances.

Le Canada ne manque pas d’aspirants au podium : Bloemen, Laurent Dubreuil, Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et les équipes de poursuite, pour ne nommer que ceux-là.

C’était le cas aussi en 2018. En 2022, malgré les obstacles posés par la COVID-19 dans leur préparation, les têtes d’affiche canadiennes se disent dans de meilleures dispositions.

Ivanie Blondin (1500 m, 3000 m, 5000 m, départ groupé et poursuite par équipe) a un programme aussi chargé qu’à Pyeongchang, mais l’aborde plus sereinement, parce qu’elle n’a plus l’impression de porter l’équipe féminine sur ses épaules.

« Le fait que je ne sois pas la seule fille qui performe bien dans l’équipe et qui pourrait remporter des médailles, ça enlève un peu de stress. Mon état d’esprit est différent. En 2018, c’est comme si j’avais une cible dans le dos. Je me sens plus relax. Ce qui arrivera arrivera. » — Une citation de Ivanie Blondin, patineuse de vitesse canadienne

Se rendre à Pékin en échappant à la COVID-19 aide aussi à évacuer un peu de stress.

Les deux semaines avant de partir, c’était les plus stressantes des deux dernières années, explique Ivanie Blondin. Une fois sur notre premier vol de Calgary à Vancouver, le stress est tombé. J’ai dormi presque tout le long sur nos vols. Et j’ai dormi 12 heures le premier soir en arrivant ici […] Je décompresse, je me sens de mieux en mieux chaque jour.

Ivanie Blondin aux Jeux olympiques de 2018. Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Isabelle Weidemann, sa coéquipière de poursuite qui aspire comme elle aux podiums du 3000 m et du 5000 m, a réussi trois tops 10 à ses premiers Jeux en 2018. Elle se dit plus confiante après avoir collectionné les bonnes performances au cours des quatre dernières années. Elle pense davantage à la manière d’aborder ses courses qu’aux résultats qu’elle obtiendra.

Je veux être en contrôle de la façon dont je patine et je me présente à la ligne de départ. Ça m’a manqué la dernière fois , lance-t-elle.

Ted-Jan Bloemen, lui, est un homme différent depuis qu’il est devenu père. Le sport est un élément important, mais ce n’est plus le plus important. On regarde les choses différemment.

Il ne s’accroche pas non plus à ses souvenirs de 2018.

Ça fait longtemps, beaucoup de choses se sont passées depuis, dit-il. Il y a de nouveaux adversaires, je suis différent. C’est un nouveau défi.

Sa préparation a souffert, notamment avec la fermeture de l’anneau de Calgary dans les premiers mois de la pandémie, mais il ne voit que le bon côté des choses.

La stabilité est importante dans mon programme d’entraînement, fait-il remarquer. Je m’accroche à ça. La COVID a tout changé et il était devenu difficile de maintenir des habitudes d’élite chaque jour.

« J’y ai fait face le mieux que j’ai pu. J’essaie de tirer le maximum de chaque journée et de chaque course. J’ai un bon plan, je veux bien l’exécuter, et ce sera un bon spectacle. » — Une citation de Ted-Jan Bloemen, patineur de vitesse canadien

Ted-Jan Bloemen a remporté le 10 000 m et décroché l'argent au 5000 m en 2018 Photo : Radio-Canada

La nouveauté

La glace de l’anneau de Pékin n’est pas très rapide , a pu constater Ivanie Blondin dans ses premiers entraînements. Elle ne pardonne pas. Il faut se préserver un peu au début pour bien se battre à la fin , poursuit Isabelle Weidemann.

Au moins, tous les patineurs sont dans le même bateau. Ils la fouleront en compétition pour la première fois. La COVID-19 a forcé l’annulation de l’épreuve-test. On n’a jamais pu la reprogrammer.

Pour Valérie Maltais (1000 m, 3000 m, 5000 m, départ groupé, poursuite par équipe), ces Jeux, ses premiers en longue piste après trois en courte piste, ont une saveur qu’elle connaît bien.

Le fait qu’il y ait tellement de nouveauté, c’est ce que j’ai vécu ces quatre dernières années. Les nouveaux anneaux en Coupe du monde, c’était une nouveauté. J’ai dû m’ajuster à la glace , souligne-t-elle.

Autre nouveauté aux Jeux : les spectateurs, choisis sur invitation à cause des restrictions sanitaires, seront très peu nombreux. C’est dommage qu’il n’y ait pas de monde, je connais l’ambiance des Jeux avec 15 000 personnes , dit Maltais.

Pour Ivanie Blondin, cette bulle olympique, au-delà des considérations sanitaires, a un autre avantage.

« Oui, il y a le stress de la COVID, mais c’est un environnement plus relax parce qu’il y a moins de va-et-vient, moins de personnes autour de nous. On dirait qu’on est dans un petit village avec pas beaucoup de monde. Ça me rend plus calme. » — Une citation de Ivanie Blondin

Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais seront de la première épreuve des Jeux de Pékin en patinage de vitesse sur longue piste, le 3000 m féminin, samedi.