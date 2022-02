Un record de 26 athlètes de la grande région de Québec à surveiller à Pékin

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin sont à nos portes. Des 215 athlètes qui représenteront le Canada en Chine, du 2 au 19 février, 24 sont originaires de la grande région de Québec ou s’y entraînent. Un chiffre record auquel s'ajoutent deux autres athlètes d’adoption portant respectivement les couleurs du Brésil et de la Russie.

Marie-Philip Poulin Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Marie-Philip Poulin

Discipline : hockey

La capitaine de la formation canadienne a marqué la plupart des plus gros buts de son équipe ces douze dernières années. Le plus récent, en prolongation en finale du championnat mondial, fin août, a permis aux Canadiennes de ravir le titre mondial aux Américaines pour la première fois depuis 2012. Pour l’attaquante de Beauceville et ses coéquipières, il reste maintenant à venger leur défaite en fusillades en finale des Jeux de PyeongChang, il y a quatre ans, contre les États-Unis.

Finale hockey féminin : 16 février à 23 h 10 (heure du Québec)

Ann-Renée Desbiens Photo : Getty Images / Derek Leung

Ann-Renée Desbiens

Discipline : hockey

Gardienne substitut de l’équipe canadienne aux Jeux de PyeongChang, en 2018, Ann-Renée Desbiens se croyait ensuite prête à tourner la page sur sa carrière de hockeyeuse élite. Elle s’est toutefois rapidement ennuyée de ses jambières. À 27 ans, la native de La Malbaie est donc de retour aux JO et tout porte à croire qu'elle sera la numéro 1 devant le filet de l’unifolié. Le Canada débute son tournoi olympique contre la Suisse, le mercredi 2 février à 23 h 10.

David Desharnais Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

David Desharnais

Discipline : hockey

Le petit attaquant de Laurier-Station a noirci la feuille de pointage partout où il est passé durant sa carrière, des Saguenéens de Chicoutimi aux Canadiens de Montréal, mais jamais il n’avait eu la chance de représenter son pays sur la scène internationale. À 35 ans, celui qui évolue à Fribourg-Gottéron, en Suisse, depuis trois saisons, profite de l’absence des joueurs de la LNH pour participer à ses premiers Jeux olympiques. Le tournoi chez les hommes aura lieu du 9 au 20 février.

Finale hockey masculin : 19 février à 23 h 10 (heure du Québec)

Laurent Dubreuil. Photo : Patinage de vitesse Canada

Laurent Dubreuil

Discipline : patinage de vitesse longue piste (500 m, 1000 m)

Champion du monde en titre au 500 m, le patineur de Lévis est assurément l’un des plus beaux espoirs de médaille d’or du Canada à Pékin. Dubreuil a complètement dominé la compétition sur le circuit de la Coupe du monde, cet automne, grimpant sur le podium à chacune des courses de 500 m. Et l’athlète de 28 ans peut également aspirer à un podium au 1000 m, distance sur laquelle il avait mis la main sur la médaille de bronze aux derniers Mondiaux.

Finale du 500 m : 12 février à 3 h 53 (heure du Québec)

12 février à 3 h 53 (heure du Québec) Finale du 1000 m : 18 février à 3 h 30 (heure du Québec)

Antoine Gélinas-Beaulieu Photo : Dave Holland/Speed Skating Canada

Antoine Gélinas-Beaulieu

Discipline : patinage de vitesse longue piste (départ de masse, 1000 m)

Étoile montante du patinage de vitesse canadien autant en longue piste qu’en courte piste, à la fin de l’adolescence, le natif de Sherbrooke a ensuite tout plaqué, épuisé par le sport compétitif et les méthodes toxiques de son ex-entraîneur. C’est à Québec, quatre ans plus tard, qu’il a finalement décidé de lacer ses patins à nouveau. Le voilà récompensé, à 29 ans, d’une première participation aux Jeux olympiques.

Finale du 1000 m : 18 février à 3 h 30 (heure du Québec)

18 février à 3 h 30 (heure du Québec) Finale départ de masse : 19 février à 3 h 30 (heure du Québec)

Laurie Blouin Photo : The Associated Press / Gian Ehrenzeller

Laurie Blouin

Discipline : planche à neige (descente acrobatique, grand saut)

La planchiste de Stoneham n’a plus besoin de présentation. Médaillée d’argent en descente acrobatique aux Jeux de PyeongChang, Laurie Blouin collectionne depuis les podiums aux X-Games, aux Mondiaux et sur le circuit de la Coupe du monde. L’athlète de 25 ans arrivera donc à Pékin comme l’une des favorites au trône autant en descente acrobatique (slopestyle) qu’au grand saut (big air). Son parcours olympique débute dès vendredi soir avec les qualifications en descente acrobatique.

Finale descente acrobatique : 5 février à 21 h 24 (heure du Québec)

5 février à 21 h 24 (heure du Québec) Finale grand saut : 14 février à 21 h 15 (heure du Québec)

Éliot Grondin Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Éliot Grondin

Discipline : snowboardcross

Plus jeune représentant du Canada aux Jeux de PyeongChang, à 16 ans, le natif de Sainte-Marie a connu une ascension fulgurante sur la scène internationale de snowboardcross ces dernières années. Champion du monde junior, médaillé de bronze des Mondiaux séniors et deuxième du classement général de la Coupe du monde la saison dernière, le planchiste de 20 ans peut espérer grimper sur le podium le 10 février. Pourrait-il ramener deux médailles en Beauce? Il participera également à l’épreuve mixte par équipe.

Finale snowboardcross : 10 février vers 2 h 25 (heure du Québec)

Audrey McManiman Photo : Photo : / ALEKSEEV SEMYON

Audrey McManiman

Discipline : snowboardcross

Comme tous les meilleurs athlètes en snowboardcross de la province, c’est au Mont-Orignal, dans Bellechasse, qu’Audrey McManiman a parfait son art tout en étudiant à l’Université Laval. À 27 ans, la native de Lanaudière arrive en Chine en surfant sur l’une des meilleures séquences de sa carrière, ayant terminé parmi les huit premières lors de ses trois dernières courses en Coupe du monde.

Finale snowboardcross : 9 février vers 2 h 55 (heure du Québec)

Sébastien Beaulieu Photo : sebbeaulieu.com

Sébastien Beaulieu

Discipline : Planche à neige (slalom géant parallèle)

Résilience et persévérance décrivent bien le parcours de Sébastien Beaulieu jusqu’à ses premiers Jeux olympiques, à 31 ans. Initialement écarté de l’équipe olympique par la Fédération de surf des neiges canadienne, le résident de Saint-Ferréol-les-Neiges a amené la décision en appel et eu gain de cause. Le voilà donc qui s’envole vers Pékin pour finalement vivre son rêve olympique.

Finale slalom géant parallèle : 8 février vers 2 h 55 (heure du Québec)

Olivia Asselin Photo : Getty Images / Christian Petersen

Olivia Asselin

Discipline : Ski acrobatique (descente acrobatique, grand saut)

À seulement 17 ans, Olivia Asselin a grimpé sur la troisième marche du podium de l’épreuve de grand saut des X-Games, le 21 janvier, à Aspen. La jeune Lévisienne, qui visait initialement une participation aux Jeux de 2026, a non seulement devancé l’échéancier, mais elle chauffe déjà les meilleures au monde de sa discipline. Elle peut rêver à une médaille olympique avant même d’avoir atteint la majorité.

Finale grand saut: 7 février à 21 h 45 (heure du Québec)

7 février à 21 h 45 (heure du Québec) Finale descente acrobatique : 13 février à 21 h 24 (heure du Québec)

Lewis Irving, skieur acrobatique. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Lewis Irving

Discipline : ski acrobatique (saut)

À PyeongChang, Lewis Irving était de loin le plus jeune membre de l’équipe canadienne de ski acrobatique. Quatre ans plus tard, le voilà qui retourne aux Jeux olympiques comme le mentor d’une jeune équipe fort prometteuse. À 26 ans, il est le plus vieil athlète d’une délégation record de six skieurs acrobatiques québécois qui représenteront le Canada à l’épreuve de saut, à Pékin. Remis d’une blessure au genou qui l’a obligé à mettre sa saison sur pause cet hiver, le sauteur de Québec a le niveau technique pour aspirer au podium olympique.

Finale saut : 16 février à 7 h (heure du Québec)

Marion Thénault Photo : Freestyle Canada

Marion Thénault

Discipline : ski acrobatique (saut)

La skieuse de l’Estrie parfait sa technique sur les sauts et les rampes d’eau du Centre acrobatique Yves-Laroche, à Lac-Beauport, depuis déjà plusieurs années. Elle était donc pratiquement chez elle, le 4 janvier, lorsqu’elle a pris le deuxième rang de la Coupe du monde de saut présenté à la station Le Relais. À 21 ans, Marion Thénault participera à ses premiers Jeux olympiques, où elle compétitionnera en solo et en équipe avec Lewis Irving et Miha Fontaine.

Finale saut : 14 février à 7 h (heure du Québec)

Miha Fontaine Photo : Nicolas Fontaine

Miha Fontaine

Discipline : ski acrobatique (saut)

Natif de Magog, l’athlète de 18 ans a grandi à Lac-Beauport où son illustre père Nicolas a fait renaître de ses cendres, ces dix dernières années, l’équipe québécoise de saut en ski acrobatique. Résultat, les jeunes athlètes de la Québec Air Force 2.0 commencent à inonder la scène internationale et Miha Fontaine est assurément l’un de ses membres les plus prometteurs. Lui qui n’était pas encore né lors de la quatrième et dernière participation du paternel aux Jeux olympiques, en 2002, le jeune sauteur aura l’occasion d’ajouter à la collection familiale de dossards olympiques, le 12 février.

Finale saut : 16 février à 7 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Le sauteur acrobatique Émile Nadeau Photo : La Presse canadienne / Rick Bowmer

Émile Nadeau

Discipline : ski acrobatique (saut)

Rivaux depuis l’enfance sur le circuit québécois de ski acrobatique, Émile Nadeau et Miha Fontaine sont surtout de grands amis qui vivront ensemble, à 18 ans, leur baptême olympique. Fort du meilleur résultat de sa carrière, une 5e place, lors de la dernière Coupe du monde, en Utah, Nadeau, originaire de Prévost, sera à surveiller à Pékin.

Finale saut : 16 février à 7 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Flavie Aumond à l'entraînement à Lac-Beauport Photo : Courtoisie

Flavie Aumond

Discipline : ski acrobatique (saut)

Également issue de l’équipe de ski acrobatique Le Relais, Flavie Aumond participera, à 19 ans, à ses premiers Jeux olympiques. Forte d’une cinquième et d’une sixième place à ses deux dernières compétitions en Coupe du monde, elle arrive à Pékin au sommet de sa forme.

Finale saut : 14 février à 7 h (heure du Québec)

Naomy Boudreau-Guertin

Discipline : ski acrobatique (saut)

Sixième et dernière membre de la délégation québécoise en saut acrobatique, Naomy Boudreau-Guertin en sera également, à 22 ans, à ses premiers Jeux olympiques. Comme ses coéquipières Flavie Aumond et Marion Thénault, la skieuse de Boischatel s’élancera dans les airs les 13 et 14 février, à Pékin, lors de la compétition individuelle féminine.

Finale saut : 14 février à 7 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Laurent Dumais effectue un saut aux Championnats du monde de Sierra Nevada en Espagne. Photo : Getty Images / David Ramos

Laurent Dumais

Discipline : ski acrobatique (bosses)

Dans l’ombre de son compatriote Mikaël Kingsbury, Laurent Dumais roule sa bosse depuis plusieurs années sur le circuit de la Coupe du monde. Sa présence à Pékin a toutefois bien failli être compromise par une hernie discale qui l’a laissé sur la touche durant un an. Sans être complètement rétabli, le bosseur de Québec est revenu à la compétition en janvier, signant une 8e place à Deer Valley pour assurer sa place en Chine. À 25 ans, celui qui a pris le 6e rang des derniers mondiaux vivra ses premiers Jeux olympiques.

Finale bosses : 5 février à 7 h 40 (heure du Québec)

Chargement de l’image Marie-Michèle Gagnon à Garmisch-Partenkirchen Photo : Getty Images / Millo Moravski/Agence Zoom

Marie-Michèle Gagnon

Discipline : ski alpin (descente, super-G)

À 32 ans, Marie-Michèle Gagnon fait partie des meubles dans l’équipe canadienne de ski alpin. Elle était des Jeux olympiques de Vancouver, en 2010. En 2018, une grave blessure au genou subie un mois et demi avant PyeongChang l’avait toutefois privé de ses 3e Jeux. La skieuse de Lac-Etchemin aurait très bien pu décider d’accrocher ses skis, mais elle a plutôt choisi de se réorienter vers les épreuves de vitesse, son premier amour, après avoir fait sa marque dans les épreuves techniques durant une décennie. Pour ce qu’elle décrit comme ses derniers Jeux olympiques, Marie-Michèle Gagnon prendra donc le départ de la descente et du super G, à Pékin.

Finale super-G : 10 février à 22 h (heure du Québec)

10 février à 22 h (heure du Québec) Finale descente : 14 février à 22 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Laurence St-Germain lors de l'épreuve de slalom aux Jeux olympiques de 2018. Photo : afp via getty images / FRANCOIS XAVIER MARIT

Laurence St-Germain

Discipline : ski alpin (slalom)

Passé par l’Université du Vermont avant de joindre les rangs de l’équipe canadienne, Laurence St-Germain avait pris le 15e rang de l'épreuve de slalom, il y a quatre ans, aux Jeux de PyeongChang. Depuis, la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a souvent frôlé le podium en Coupe du monde et elle croit en ses chances de finalement faire son chemin jusqu’aux médailles sur la plus grande scène, à Pékin.

Finale slalom : 9 février à 0 h 45 (heure du Québec)

Chargement de l’image Cendrine Browne lors d'une compétition en Allemagne en mars dernier. Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Cendrine Browne

Discipline : ski de fond

Doyenne des quatre représentants du Centre national d’entraînement Pierre-Harvey qui ont obtenu leur billet pour Pékin, Cendrine Browne revient de loin. Victime d’une dépression après sa participation aux Jeux de PyeongChang, la fondeuse de 28 ans a ensuite perdu sa place dans l’équipe canadienne et, du même coup, le soutien financier de Sport Canada. Ce n’est que cette saison, après plusieurs années de bras de fer avec Nordiq Canada, que Browne a retrouvé sa place à temps plein avec la formation nationale. Sa persévérance sera récompensée à Pékin.

Relais 4 X 5 km femmes : 12 février à 2 h 30 (heure du Québec)

Chargement de l’image Antoine Cyr Photo : Nordiq Canada

Antoine Cyr

Discipline : ski de fond

Antoine Cyr et son jeune coéquipier Olivier Léveillé font partie d’une jeune génération de fondeurs québécois qui ont été inspirés, enfants, par les succès d’Alex Harvey. Dans le cas de Cyr, son idole a eu le temps de devenir son coéquipier à l’entraînement, avant sa retraite, et Harvey lui sert aujourd’hui de mentor. Deux fois parmi les 12 premiers sur le circuit de la Coupe du Monde, cette saison, le fondeur de 23 ans originaire de l’Outaouais est en pleine ascension et il partagera sa première expérience aux Jeux olympiques avec sa copine, Laura Leclair.

Relais 4 X 10 km hommes : 13 février à 2 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Laura Leclair Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Laura Leclair

Discipline : ski de fond

Elle aussi originaire de l’Outaouais, Laura Leclair était loin d’être assurée d’une place à Pékin en début de saison. Ses résultats de la saison dernière sur le circuit de la coupe du monde n’avaient pas suffi pour garder sa place sur l’équipe canadienne. La fondeuse de 25 ans jouait donc le tout pour le tout aux qualifications olympiques canadiennes, à Canmore, début janvier. Sa victoire à l’épreuve de sprint lui a permis de rejoindre son amoureux Antoine Cyr dans la délégation olympique canadienne.

Relais 4 X 5 km femmes : 12 février à 2 h 30 (heure du Québec)

Olivier Léveillé

Discipline : ski de fond

À 20 ans, Olivier Léveillé complète le trio de recrues du CNEPH aux Jeux olympiques de Pékin. La progression du jeune fondeur de l’Estrie dépasse toutes les attentes, admet son entraîneur Louis Bouchard. Tout porte à croire que le médaillé de bronze des Mondiaux juniors, l’hiver dernier, a plusieurs participations aux Jeux olympiques devant lui.

Relais 4 X 10 km hommes : 13 février à 2 h (heure du Québec)

Chargement de l’image Jules Burnotte du Canada lors d'un échauffement pour l'épreuve du biathlon pour les Jeux olympiques de 2022. Photo : Getty Images / Maja Hitij

Jules Burnotte

Discipline : biathlon

Au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey, Jules Burnotte est une exception. Pour améliorer son ski et être entouré de partenaires d’entraînement de haut niveau, le biathlonien s’entraîne parmi les fondeurs depuis quelques années, tout en continuant à s’entraîner au tir en solitaire. Il est le premier biathlonien québécois aux Jeux olympiques depuis Jean-Philippe Le Guellec, en 2014, à Sotchi.

Relais 4 X 7,5 km hommes : 15 février à 4h (heure du Québec)

Chargement de l’image Jaqueline Mourao et Guido Visser aux Jeux olympiques de PyeongChang Photo : Radio-Canada

Jaqueline Mourao

Discipline : ski de fond

La Brésilienne Jaqueline Mourao était déjà une athlète de haut niveau en vélo de montagne lorsqu’elle a rencontré son futur mari, l’ex-membre de l’équipe canadienne de ski de fond Guido Visser, lors d’une compétition au Mont-Sainte-Anne, au début des années 2000. Maintenant âgée de 46 ans, la mère de famille installée à Saint-Ferréol-les-Neiges s’apprête à participer à ses 5e Jeux olympiques d’hiver en ski de fond, en plus de trois Jeux olympiques d’été. Dans l’histoire olympique, seule la tireuse géorgienne Nino Salukvadze a participé à plus de Jeux (9) chez les femmes. Le record absolu appartient au cavalier canadien Ian Millar, qui a représenté son pays à 10 reprises.

Chargement de l’image L'ancien des Remparts Mikhail Grigorenko devrait être l'une des vedettes du prochain tournoi olympique de hockey. Photo : Getty Images / Ronald Martinez

Mikhail Grigorenko

Discipline : hockey

L’ex-gloire des Remparts de Québec a porté les couleurs de bien des équipes de la LNH depuis la fin de sa carrière junior, mais c’est finalement chez le CSKA de Moscou, dans la KHL, qu’il semble avoir fait son nid. Sauf que le Russe n’a jamais vraiment quitté la capitale nationale. Résident de Lac-Beauport comme son ancien entraîneur Patrick Roy, il revient systématiquement passer la saison morte au Québec chaque année. Il en sera à sa deuxième participation aux Jeux olympiques, à Pékin.