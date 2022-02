Six athlètes de la Saskatchewan aux Jeux olympiques de Pékin

Parmi les 215 athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Pékin du 4 au 20 février, six d’entre eux sont nés en Saskatchewan.

Ils seront dans les compétitions suivantes : planche à neige, hockey, patinage de vitesse longue piste et bobsleigh. Au total, 16 personnes ayant des liens avec la province seront à Pékin.

Athlètes saskatchewanais Mark McMorris, 28 ans, planche à neige

Adam Cracknell, 36 ans, hockey sur glace masculin

Emily Clark, 26 ans, hockey sur glace féminin

Graeme Fish, 24 ans, patinage de vitesse sur longue piste

Marsha Hudey, 31 ans, patinage de vitesse sur longue piste

Ben Coakwell, 34 ans, bobsleigh

La médaille d’or manquante au palmarès de McMorris

Le planchiste réginois Mark Morris, champion du monde en titre au grand saut, sera à surveiller dans deux épreuves : le grand saut et la descente acrobatique.

Au mois de janvier, il avait remporté la médaille d’or aux X games en descente acrobatique, à Aspen, au Colorado. C'était sa sixième médaille dans cette discipline aux X games.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Aux Jeux olympiques, les qualifications se dérouleront dans la nuit du 5 au 6 février et les descentes finales auront lieu la nuit suivante.

L’athlète de 28 ans aura une autre occasion de mettre la main sur une médaille olympique au grand saut.

Sur le podium, Maxence Parrot (argent) et Mark McMorris (bronze) reçoivent leur médaille en slopestyle. (Photo : Radio-Canada) (archives) Photo : Radio-Canada

L’analyste de Radio-Canada des compétitions de descente acrobatique et du grand saut, Maxime Héneault, affirme qu’il manque une médaille d’or au palmarès olympique de Mark McMorris.

Une semaine plus tard, McMorris pourra poursuivre sa quête olympique avec les qualifications et la finale du grand saut. Cette épreuve sera disputée dans la nuit du 13 au 14 ainsi que la nuit suivante pour la finale.

Une deuxième expérience chinoise

Les hockeyeurs Adam Cracknell et Emily Clark seront les deux joueurs qui représenteront la Saskatchewan sur une glace de hockey avec l’équipe canadienne.

Adam Cracknell, natif de Prince Albert, a endossé 21 uniformes, dont 7 de la Ligue nationale de hockey, au cours de sa carrière. Il est actuellement capitaine des Condors de Bakersfield, club-école des Oilers d’Edmonton dans la Ligue américaine.

Adam Cracknell vivra une deuxième expérience en Chine. (archives) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

En 2019-2020, il a évolué avec le Red Star de Kunlun, un club de la Ligue continentale établi à Pékin.

L'homme de 36 ans a déjà porté l'unifolié et remporté une médaille d'argent à la Coupe Spengler en 2018.

L'équipe canadienne de hockey masculin affrontera d'abord l'Allemagne en phase de groupe le 10 février, et la rencontre de la médaille d’or est prévue le 19 février à 22 h 10 (HNC).

Un couteau suisse saskatchewanais

Dans l’équipe féminine, Emily Clark, de Saskatoon, portera l’unifolié pour la deuxième fois aux Jeux olympiques après ceux de Pyeongchang en 2018.

La hockeyeuse de 26 ans a toujours le sourire fendu jusqu’aux oreilles même si elle joue peu. Selon Danièle Sauvageau, ancienne entraîneuse de l’équipe nationale et gagnante de la médaille d’or à Salt Lake City, Emily Clark peut jouer dans tous les trios et même sur le premier avec Marie-Philip Poulin et Brianne Jenner.

La Canadienne Emily Clark (à droite) tente de marquer contre la gardienne américaine Aerin Frankel. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Elle a participé à cinq Championnats du monde depuis qu'elle est membre de l'équipe nationale en 2014.

Le Canada s’est incliné en finale devant les États-Unis en 2018. L’équipe nationale avait mis la main sur l’or olympique en 2002, 2006, 2010 et 2014.

La rencontre pour la médaille d’or est prévue le 16 février à 22 h 10 (HNC).

Première aventure olympique

Le patineur de vitesse sur longue piste Graeme Fish fera ses premiers tours de piste sur un anneau olympique à Pékin.

Ce natif de Moose Jaw a battu la marque mondiale au 10 000 m en 2020 à Salt Lake City.

Nous sommes vraiment heureux, vraiment fébriles pour lui. C'est quelque chose qu'il rêve de faire depuis de nombreuses années , a affirmé sa mère Marie Fish.

Tous les champions du monde du 10 000 m avant Graeme Fish étaient des Néerlandais. (archives) Photo : Associated Press / Rick Bowmer

En raison des restrictions dues à la COVID-19, les proches du patineur vont suivre la compétition à la télévision malgré le décalage horaire de 14 heures avec Pékin.

Le 10 000 m aura lieu le 11 février à 2 h (HNC).

Une patineuse expérimentée

Marsha Hudey, qui a grandi à White City, en sera à ses troisièmes Jeux olympiques.

Spécialiste du 500 m, la Réginoise vit et s’entraîne à Calgary depuis 2008.

Marsha Hudey (archives) Photo : Getty Images / Joosep Martinson

Elle avait terminé 10e à Pyeongchang sur cette distance.

Freiner un bobsleigh

L’ancien porteur de ballon des Huskies de l’Université de la Saskatchewan Ben Coakwell participera à sa troisième aventure olympique en bobsleigh. Il agira comme freineur pour l’équipe du pilote Justin Kripps aux côtés de Cam Stones et de Ryan Sommer.

Le bobeur de 34 ans est né à Regina, a grandi à Moose Jaw et vit à Saskatoon.

Deux ans après s'être lancé dans le bobsleigh, il a participé à ses premiers Jeux d'hiver à Sotchi, en 2014, avec l'équipe de Justin Kripps. Ils se sont réunis en 2019 et cette équipe de Pékin est considérée comme la meilleure chance de médaille pour le Canada dans la compétition à quatre.

Deux hommes assis dans un bobsleigh (archives) Photo : VIESTURS LACIS | REKORDS (Fédération internationale de Bobsleigh et de Skeleton)

La période d’entraînement aura lieu du 15 au 17 février. La compétition officielle sera présentée dans la soirée du 18 février (HNC) avec les deux premières vagues. Les troisième et quatrième vagues seront disputées le lendemain.

Avec les informations de Daniella Ponticelli