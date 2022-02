Les hockeyeuses canadiennes et la pression de l’or

Les Jeux olympiques de Pékin sont peut-être différents en raison des protocoles sanitaires et des masques qui sont partout, mais le but du Canada en hockey féminin demeure le même : la médaille d'or.

Les hockeyeuses canadiennes sont arrivées en Chine avec le souvenir amer d’une défaite en finale à Pyeongchang face aux Américaines. Elles affirment toutefois que ce match, décidé en tirs de barrage, est oublié depuis longtemps. Elles accueillent positivement la pression renouvelée qui vient avec un objectif ambitieux.

On a de la pression, mais on aime beaucoup cette pression. On veut la médaille d’or et on travaille très fort pour ça chaque jour , affirme Nathalie Spooner, qui en est à ses troisièmes Jeux. Comme équipe, il faut se concentrer sur le processus et ne pas penser à la finale dès maintenant. Il faut essayer d’être meilleures chaque match pour être à notre mieux en finale.

L'entraîneur Troy Ryan parle à ses joueuses lors d'un entraînement au Centre Wukesong de Pékin. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

« C’est une pression qu’on se met chaque match et chaque année. On veut prendre cette pression pour nous aider à atteindre notre plein potentiel. » — Une citation de Mélodie Daoust, double médaillée olympique

La récente victoire canadienne au Championnat du monde a aidé les joueuses à cheminer vers Pékin, selon la vétérane Mélodie Daoust.

Le groupe a pris confiance. La médaille d’argent (de 2018) est derrière nous. C’est beau de voir que la chimie s’est installée et qu’on a un groupe uni sur la glace et en dehors. Ça nous aidera à avoir du succès , explique l’attaquante.

Mettre ce chandail définit le standard pour viser l’or. C’est notre but d’aller chercher l’or évidemment , mentionne Sarah Filler.

Un groupe diversifié

Le Canada peut compter sur un groupe renouvelé. Dix nouvelles joueuses se greffent à l’équipe et les vétéranes seront chargées de les encadrer au cours des prochains jours.

Nous avons un superbe groupe de vétéranes. Certaines ont fait deux, trois ou même quatre Jeux. Elles peuvent s’appuyer les unes sur les autres. Les jeunes apportent une nouvelle énergie. La chimie est la meilleure que j’ai vue dans cette sélection , avance sans hésitation la directrice générale Gina Kingsbury.

La capitaine de la formation canadienne, Marie Philip Poulin, sera encore l'une des meneuses. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À quelques jours de leurs premiers matchs, les jeunes joueuses semblent fébriles de vivre une nouvelle étape de leur rêve olympique. J’ai commencé à y rêver en 2010 en regardant l’équipe aux Jeux de Vancouver. J’ai toujours voulu une médaille d’or et porter ce chandail , explique Sarah Filler, qui en sera à ses premiers Jeux à 21 ans.

C’est extraordinaire de partager le même vestiaire que (Mélodie) Daoust ou (Marie Philip) Poulin. C’est fou juste d’y penser, d’autant qu’elles sont de très bonnes coéquipières qui mènent par l’exemple , ajoute-t-elle.

« Les anneaux olympiques qui sont partout nous rappellent constamment que nous sommes aux Jeux et que je représente le Canada sur la scène mondiale. » — Une citation de Micah Zandee-Hart, défenseuse d'Équipe Canada

Je ne sais pas si je suis leur idole, mais c’est plaisant de voir la prochaine génération. Elles volent de leurs propres ailes, elles ont tellement de talent. On essaie de les amener vers le sommet, mais ça a été un travail de groupe toute l’année , insiste Daoust.

Le Canada doit affronter la Suisse jeudi, veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux, avant de rencontrer la Finlande samedi et la Russie lundi. Il conclura le tour préliminaire avec un traditionnel duel face aux États-Unis, le 8 février.

(avec les informations de Christine Roger)