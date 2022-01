David Desharnais a vu neiger. L’attaquant de 35 ans, qui n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH) même s’il y a disputé plus de 500 matchs, savourera chaque moment de son aventure olympique.

En visioconférence lundi matin, le hockeyeur qui joue pour le HC Fribourg-Gottéron, en Suisse, a indiqué qu’il avait longuement réfléchi à la possibilité de prendre sa retraite à l’issue de la dernière saison en Europe. Cette décision était liée en bonne partie à la pandémie.

L’absence de partisans dans les gradins, être loin de la maison, vivre une quarantaine dans un plus petit appartement que s’il était à la maison au Québec : ces facteurs ont pesé dans la balance. Combien de temps ça va durer? Si ça dure deux ou trois ans, est-ce que je veux continuer? J’étais juste pas prêt [à prendre ma retraite] quand je me suis posé la question , a répondu sans détour l’attaquant.

David Desharnais n’a pas caché que cette réflexion sur la retraite allait dorénavant revenir à la fin de chacune de ses saisons. Les enfants grandissent. On verra où est-ce qu’on est, mais on aime la vie ici [à Fribourg] , a déclaré l’ex-porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ).

Sa sélection olympique revêt pour lui une grande importance à ce stade-ci de sa carrière. Elle est intimement liée à la persévérance dont il a fait preuve tout au long de son parcours chez les professionnels. C’est un autre chapitre dans ma carrière , a-t-il précisé.

Conscient que les attentes sont élevées à l’égard d’Équipe Canada, l’attaquant estime qu’ on doit penser de cette manière, qu’on est favoris . On l’a prouvé dans le passé, c’est notre mentalité. On va là avec l’intention de tout gagner , a-t-il dit, soulignant au passage qu’il est prêt à jouer le rôle que la formation canadienne lui donnera.

David Desharnais avoue que la blessure subie par Claude Julien lui a causé un choc. Des blessures peuvent survenir, a-t-il raconté, mais rarement aux entraîneurs. C’est un accident de parcours. Il pourrait y en avoir d’autres, que ce soit avec la COVID ou en raison de blessures que pourraient subir des joueurs. On doit regarder vers l’avant et rendre Claude fier de ce qu’on fera.

Et si son passage à Pékin était couronné d’une médaille? Ce serait au sommet de tous ses accomplissements au hockey professionnel.

Owen Power a encore le but doré de Sidney Crosby en tête

Le défenseur Owen Power a été le premier choix au total du dernier repêchage amateur de la LNH. Photo : Associated Press / Sergei Grits

Premier choix du dernier repêchage amateur de la LNH, le défenseur Owen Power a convenu qu’en grandissant, tous les athlètes veulent aller aux Jeux olympiques , mais d’y arriver aussi jeune, c’est vraiment spécial .

Au Championnat mondial de hockey junior, en décembre, on lui a mentionné qu’il pourrait être choisi pour faire partie de la formation canadienne aux Jeux de Pékin. Le directeur général Shane Doan l’a appelé par la suite pour confirmer sa sélection.

Son meilleur souvenir olympique? Le but doré de Sidney Crosby lors des Jeux de 2010 à Vancouver, répond l’étudiant de l’Université Michigan, aux États-Unis.

Ce sera un tournoi majeur pour mon développement. Juste pour l’expérience en soi, tu acquiers tellement de connaissances de tes coéquipiers plus expérimentés.

Un rêve devenu réalité

Landon Ferraro (à droite) célèbre un but avec Eric O'Dell lors d'un match disputé entre le Canada et la Finlande, en Russie, en décembre dernier. Photo : Associated Press / Pavel Golovkin

Une participation aux Jeux olympiques est une chose à laquelle tu rêves comme enfant. Mais une fois que tu deviens professionnel, ce n’est plus vraiment sur ton écran radar. D’avoir cette opportunité de jouer pour Équipe Canada, c’est incroyable , a résumé le centre Landon Ferraro, 30 ans, qui joue avec les Sharks de Cologne, en sol allemand.

Le fils de l’ex-hockeyeur de la LNH Ray Ferraro a confié que son parcours au hockey professionnel lui avait permis de se rapprocher de son père.

On s’est parlé par FaceTime à la suite de l’annonce de sa sélection. Son sourire en disait beaucoup, a imagé le natif de Trail, en Colombie-Britannique.