Jules Burnotte, l’improbable biathlonien

Âgé de 25 ans, il n'était pas né quand Myriam Bédard a remporté les trois seules médailles canadiennes en biathlon: aux Jeux d'Albertville en 1992, puis deux ans plus tard à Lillehammer, en Norvège.

C’est un concours de circonstances qui a conduit Burnotte sur les lieux de son premier pas de tir. Il est membre d’une famille de trois enfants. Papa Fabien, d'origine belge, enseigne le génie civil au Cégep de Sherbrooke. Et c'est aussi là qu'il a rencontré Maman Marjan, elle-même native des Pays-Bas.

Les parents sont tous deux amoureux de plein air. Jules Burnotte a 10 ans quand il accepte de les suivre pour prendre part à une compétition sur les flancs du mont Orford. Il y découvre le ski de fond pour la première fois.

Celui qui voue déjà une passion pour la course à pied en été se découvre un nouveau talent. J’ai eu un bon résultat, mais je m’étais surtout beaucoup amusé. Pour moi, c’était un super événement , se souvient-il.

Arrive l’hiver suivant, ses parents lui parlent du Club des Jackrabbit. Jules Burnotte et sa jeune sœur s’y inscrivent. Mais comme il a déjà reçu une bonne base venant de ses parents, les responsables du club le font vite passer au volet du développement sportif.

Au bout d’une saison passée à rallier Sherbrooke et Orford, chaque samedi et dimanche, l’expérience s’avérait trop accaparante pour le clan familial. L’année suivante, ses parents découvrent l’existence du Club de biathlon du Mont-Bellevue, en plein cœur de Sherbrooke.

On y tirait à la carabine à air. On m’a emmené essayer ça. C’est là où j’ai commencé. Je ne savais pas ce qu’était le biathlon, même qu’au début, on trouvait ça un peu bizarre. Pourquoi tirer du fusil alors que je veux juste faire du ski , lance Burnotte sourire en coin.

Il avoue même que le tir l’a un peu repoussé au début. Ce n’est vraiment pas ce qui m’a attiré vers ce sport. Mais tranquillement, j’ai appris à tirer. Même encore aujourd’hui, je traîne de la patte (à ce chapitre), même si j’ai réussi à me rendre où je suis (rires) , a-t-il reconnu quand Radio-Canada Sports l’a joint en Italie, quelques jours avant le départ de l’équipe canadienne pour la Chine.

Apprendre à aimer ça

Il lui a fallu une bonne année avant de commencer à comprendre et à apprécier le défi que représente la combinaison du ski de fond et du tir de précision de haut niveau, et le fait de passer de l’un à l’autre en l’espace de 30 secondes pour atteindre des cibles placées à 50 m, pour aussitôt repartir à fond de train sur ses skis.

De fil en aiguille, ses performances s’améliorent. Il passe d’une première Coupe Québec jusqu’à ses premiers Championnats du monde juniors qu’il atteint en même temps qu’il devient cégépien, en 2014. Il en ramènera une médaille d’argent acquise au relais 3 x 7,5 km aux côtés d’Alex Dupuis et d'Aidan Millar.

Après avoir participé aux Championnats canadiens de 2015, il se retrouve aux mondiaux de cross-country, son sport de prédilection. Ayant l’impression d’être allé aussi loin qu’il le pouvait avec ses skis et sa carabine, Burnotte abandonne alors le biathlon.

Il se ravise après une absence d’un an. Je pensais en avoir fait assez. Je voulais juste courir. Mais finalement, un an après, je m’ennuyais et je suis revenu.

L’expérience d’une vie

Il y a quatre ans, c’est au petit écran qu’il a suivi les Jeux olympiques de Pyeongchang. Au cours des derniers mois, ses performances lui ont permis de se tailler une place au sein de la sélection canadienne que l’on verra à l’œuvre sur les pistes de Zhangjiakou, centre sportif hivernal qui accueillera notamment les épreuves de biathlon des Jeux de Pékin.

Pour la première fois de sa carrière, Jules Burnotte peut se dire dans une condition physique optimale, lui qui a vu son parcours interrompu par de nombreuses blessures, incluant deux commotions cérébrales subies à la suite de chutes sur ses skis.

« Ma meilleure fin de semaine en Coupe du monde reste encore la première à laquelle j’ai pris part. Et ça fait quatre ans! Dès ma deuxième fin de semaine, j’ai fait une grosse commotion en pleine course. On peut encore voir la vidéo. Ça s’était passé en direct à la télé. Encore aujourd’hui, on me voit tomber sur les publicités qui annoncent la tenue de cet événement. » — Une citation de Jules Burnotte, biathlonien canadien

Après avoir tenté de cacher sa blessure pendant trois mois, son état était devenu insupportable. Ce n’est qu’alors qu’il avait accepté de se soumettre à un long protocole de retour à la compétition. Sauf que six mois plus tard, en juin, rebelote! Nouvelle chute, nouvelle commotion, cette fois en ski à roulettes.

À ces deux grands chocs se sont succédé des problèmes de genoux et une solide infection à la COVID-19 qui a affecté ses performances.

Jules Burnotte, au Centre national Myriam-Bédard, à Valcartier, en 2020. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Sa saison de Coupe du monde 2021-2022 est allée au gré du vent. De son propre aveu, la chose que Jules Burnotte trouve la plus difficile est de se présenter sur le pas de tir quand ça souffle.

C’est ainsi que l’on a vu des performances en dents de scie de sa part, allant d'une journée où il a raté 9 cibles sur 20 jusqu’à son sans faute qui a permis au relais masculin de terminer 5e du 4 x 7,5 km, le 23 janvier, à Antholz-Anterselva, dans le Tyrol italien.

Cela suivait la 9e place de l’équipe récoltée une semaine plus tôt, malgré deux cibles ratées, à Ruhpolding, en Allemagne.

« J’ai vraiment de la difficulté à m’adapter pour ça. Les journées où il y a du vent, souvent, je tire moins bien ou même très mal. Il y a une course sur deux qui va bien, en espérant qu’aux Jeux c’en soient de bonnes. » — Une citation de Jules Burnotte

En plus de partager ses premiers Jeux avec ses coéquipiers Christian et Scott Gow, de même qu’Adam Runnalls, Burnotte va vivre cette première expérience olympique aux côtés de deux amis de longue date.

Il s’agit en l’occurrence de Félix Bérubé-Larochelle, de Mégantic, et de Charles Pépin, de Victoriaville. Ils ont fait le circuit de la Coupe Québec avec lui. Ceux-ci agiront à titre de techniciens afin de préparer les skis et les armes de l’équipe canadienne.

Ça va être vraiment spécial. On espère vivre ça ensemble le plus possible, parce qu’il faudra tenir compte des protocoles (COVID) et de tout le reste. Eux ne résideront pas dans le village (des athlètes). On va quand même se voir tous les jours sur le site, mais on ne sait pas à quel point on sera capables de vivre ça ensemble , a déploré Burnotte.

Il se réjouit par contre en pensant aux jeunes qu’il entraîne de temps à autre avec ses deux compères, à Québec. On les coache de temps en temps. Et là, on s’en va aux JO. On pense à eux et on trouve ça vraiment l’fun , a dit Burnotte avec un large sourire.

Encouragé par les plus récents résultats de l’équipe, Jules Burnotte est fier d’avoir ainsi démontré aux autres pays que le Canada est une nation capable de réaliser ce genre de performance.

Nous sommes une petite équipe et notre sport n’est pas nécessairement populaire chez nous. On a tous des journées difficiles, mais sur de bonnes journées, on est capables de faire des trucs comme ça. Mais on ne se met pas plus de pression à cause de ça , a-t-il précisé.

Jules Burnotte aura beaucoup de noms en tête au moment de prendre le départ de sa première épreuve olympique.

Il y aura mes entraîneurs passés, des gens qui m’ont hébergé pour toutes sortes de raisons, qui m’ont aidé ou qui m’ont fourni un peu d’équipement, les partenaires d’entraînement, les parents, les amis et aussi les profs qui m’ont aidé à passer mes cours malgré mes nombreuses absences, et ceux avec qui je me suis levé aux petites heures, il y a quatre ans, pour regarder les Jeux à la télé. Maintenant, ça va être à moi de donner le spectacle , a-t-il conclu.