Suspendu par l'Union internationale de patinage (ISU) pour « partialité » après les Jeux de Pyeongchang, en 2018, l'ex-juge chinois Huang Feng sera contrôleur technique à Pékin. Une décision « décevante » et « incompréhensible », selon l'ancienne patineuse artistique Meagan Duhamel.

Il y a moins de quatre ans, le comité de discipline de l'ISU avait jugé que Huang Feng avait fait preuve de partialité claire et systématique .

Dans un entretien avec Radio-Canada Sports, l'ex-championne olympique canadienne Meagan Duhamel est attristée.

C’est triste, mais je ne suis pas surprise. C’est une situation qui est arrivée trop souvent en patinage artistique. Mais je suis très déçue. C’est une décision incompréhensible , a-t-elle mentionné, désabusée.

Huang Feng agira à titre de contrôleur technique pour le plus grand événement sportif planétaire. Il supervisera notamment les gestes techniques, en plus de pouvoir proposer des corrections concernant le niveau de difficulté d'une performance.

« Un contrôleur technique a d’énormes responsabilités. » — Une citation de Meagan Duhamel, ancienne patineuse canadienne

L’ISU a pris la bonne décision en le suspendant pour une durée d'un an après les Jeux de Pyeongchang, affirme-t-elle. Il n’est plus juge, et c’est bien. Toutefois, ce qui est absurde, c’est qu'il a suivi sa formation de contrôleur technique durant sa suspension de l’ISU!

C’est comme si on savait qu’il allait revenir dans un nouveau rôle, et on lui a permis de le faire , poursuit Meagan Duhamel.

Vous savez, les juges représentent un pays, mais pas les contrôleurs techniques.

Lors du programme libre en couple à Pyeongchang, Huang avait donné la deuxième note pour l'exécution à l'équipe chinoise composée de Sui Wenjing et de Han Cong, qui a remporté la médaille d'argent.

L'ISU a découvert que Huang leur avait attribué une note de plus trois, dans sept éléments différents, ce qu'aucun des autres juges n'avait fait.

Il a également donné aux rivaux de Wenjing et de Cong, le couple allemand d'Aljona Savchenko et Bruno Massot, la note la plus basse de tous les juges.

La gravité de sa faute est aggravée par le fait qu'elle a été commise lors des Jeux olympiques d'hiver, la compétition sans doute la plus importante et la plus prestigieuse qui existe en matière de patinage artistique , peut-on lire dans la décision du comité de discipline.

« C’est fou, il a été suspendu des Jeux olympiques et il est récompensé en participant aux prochains Jeux? C’est du délire. » — Une citation de Meagan Duhamel, ancienne patineuse canadienne et championne olympique

Selon la triple médaillée olympique, l'Union internationale de patinage devra inévitablement se pencher sur cette question.

Il y a une introspection à faire de leur côté. C’est loin d’être la première fois! Depuis Nagano, en 1998, on entend des histoires du genre. Ils doivent remettre en question leur système pour rendre les compétitions justes pour tous.

Ce n'est pas sans rappeler le triste épisode de Jamie Salé et de David Pelletier, en 2002, à Salt Lake City.

Deux décennies plus tard, le changement de culture se fait toujours attendre.

En 2018, le couple de patineurs canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford avait finalement terminé au 3e rang du programme libre en couple.

Je n’ai pas vraiment de problème avec le résultat final. Les Chinois avaient été meilleurs lors du programme libre, nous avions été meilleurs lors du court. Je suis en paix avec cette médaille de bronze , confie-t-elle.

Meagan Duhamel et Eric Radford pendant leur programme libre aux Jeux olympiques de Pyeongchang Photo : Getty Images / Mladen Antonov/AFP

Après les compétitions, nous avons accès aux différents scores et nous savons quel juge est le juge 1, 2 ou 3. Après nos performances, Eric et moi on se disait : "Lui, c’est clair qu'il ne nous aime pas."

Mais ce sont des choses qui arrivent.

Il faut continuer de parler de ces histoires pour faire bouger les choses , conclut Meagan Duhamel.

Les épreuves de patinage artistique se mettront en branle jeudi avec les programmes courts masculins.