Blessé, Derek Livingston cède sa place à Liam Gill

Le Canadien Derek Livingston a subi une blessure au bas du corps lors d'une récente descente d'entraînement en surf des neiges et ne participera pas aux Jeux olympiques de Pékin.

Livingston, qui devait prendre part à ses troisièmes Jeux d'hiver, sera remplacé par l'Albertain Liam Gill.

« Ça me bouleverse de ne pas concourir pour le Canada aux Jeux olympiques, mais je suis très heureux pour Liam et j’ai hâte de voir mes compatriotes canadiens en action. » — Une citation de Derek Livingston, planchiste

Liam Gill, 18 ans, a vu son rêve olympique prendre vie après avoir effectué la transition de remplaçant à participant, quelques jours seulement avant que le vol nolisé de l'équipe nationale de surf des neiges ne s'envole pour Pékin.

Je me suis réveillé en apprenant la nouvelle et je ne savais pas quoi ressentir. Derek est l'un de mes modèles et il m’a aidé à gravir les échelons au cours des dernières années. Quand je pensais aller aux Jeux, je désirais le faire avec Derek , a-t-il dit dans un communiqué.

L'étoile montante à la demi-lune est le seul athlète autochtone au sein de la formation canadienne de surf des neiges. Il représentera fièrement la Première Nation Liidlii Kue dans la capitale chinoise.