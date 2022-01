Ma voisine à bord du vol vers Pékin ne pouvait me laisser indifférent. Non seulement parce qu’elle s’appliquait à dessiner de magnifiques portraits, mais aussi parce qu’elle s’apprête à marquer l’histoire sportive de l’Équateur.

Sarah Escobar n’a que 19 ans. Elle est assise tout juste à côté de moi dans l’avion. En réalité, à la demande du gouvernement chinois, deux sièges vides nous séparent parce qu’Air France doit prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter la transmission de la COVID-19 entre passagers.

« Je suis la première athlète féminine à représenter l’Équateur aux Jeux olympiques d’hiver et je serai la porte-drapeau du pays à la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin. Je suis si fière et si nerveuse à la fois. » — Une citation de Sarah Escobar, skieuse alpine

J’avais remarqué l’écusson de l’Équateur sur son manteau noir, ce qui m’avait incité à tenter un rapprochement. En respectant les règles, bien sûr…

Je fais du ski depuis l’âge de 3 ans. C’est une histoire de famille. Mon frère aîné est mon inspiration , dit candidement la jeune femme.

J’avoue être agréablement étonné. Par contre, il y a quelque chose qui cloche. L’Équateur, ce pays de 17 millions d’habitants habitués à la chaleur et où seulement certains sommets des montagnes sont enneigés, ne prépare tout de même pas sa relève en ski alpin.

Et je m’imagine mal une Équatorienne chanter comme Gilles Vigneault : mon pays, c’est l’hiver!

Je suis née aux États-Unis, mais mes parents sont originaires de Quito, indique-t-elle avec un sourire que je devine caché derrière son masque. J’ai appris le ski dans les montagnes du Vermont.

Son père Fabian est assis silencieux tout juste derrière elle. Il est son conseiller technique.

Mon père s’assure que mes skis sont en parfaite condition pour que je sois prête à affronter les pentes glacées. Mon entraîneur est Nicklas Stagers. Il veille sur moi à mon collège, Saint Michael's, au Vermont.

Sarah a obtenu son billet olympique pour la prestigieuse épreuve de descente et pour le slalom géant. On ne lui a pas fait de cadeaux.

« J’ai commencé ma préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2020. Cette participation m’a ouvert des portes. J’ai ensuite amassé des points en me gardant active pour atteindre les standards requis. Je n’ai pas souvent couru en Europe. Je suis encore très jeune. Et durant les deux dernières années, en raison de la pandémie, je me suis souvent retrouvée sans entraîneur ni équipe. Je ne l’ai pas volé cette place aux JO. » — Une citation de Sarah Escobar, skieuse alpine

La conversation à bâtons rompus avec Sarah est interrompue par le passage de l’agente de bord qui vient vérifier notre température. Tous les passagers subissent le test à la vitesse de l’éclair. Puis, ma nouvelle camarade sort de son sac à dos un grand cahier. Et des crayons. Et des pinceaux.

Sarah dessine avec une petite lumière au-dessus de sa tête qui éclaire à peine ses œuvres. Il s’agit de portraits de femmes. Je constate bien assez vite qu’elle possède un talent exceptionnel au fur et à mesure qu’elle tourne les pages de son cahier.

Sarah retouche chacun de ses dessins, la tête baissée pour bien voir les ombres. Je suis une fois de plus étonné. Un peu gênée, elle voit bien que je l’observe du coin de l’œil. Après tout, je regarde l’artiste à l’œuvre.

Je fais toujours des dessins, c’est mon passe-temps. Je me concentre sur les portraits, les visages de personnages. J’adore les définir , m'explique-t-elle.

Je ne veux pas trop la déranger. Je la laisse dans sa bulle. Mais j’avais quand même pu auparavant lui parler de ses ambitions et de son lien avec son pays d’origine.

Dans les faits, je lui ai tendu mon téléphone pour qu’elle lise quelques questions auxquelles j’aimerais qu’elle réponde.

Sarah s’était aussitôt prêtée à l’exercice en m’écrivant de longues réponses détaillées. C’était à mon tour d’être un peu gêné.

Ma participation aux Jeux est historique en Équateur. Qu’une athlète féminine fasse cela au nom de tous les Équatoriens, ça signifie beaucoup pour eux. Je suis fière de mes racines. Je vais brandir le drapeau pour eux. Je suis la première Équatorienne aux Jeux d’hiver, et le pays est fier.

De toute évidence, Sarah a également à cœur l’épanouissement des femmes dans les milieux sportifs. Elle insiste sur ce point.

« Je veux être un modèle pour d’autres femmes de partout dans le monde, pour la nouvelle génération. Je veux devenir psychologue sportive et participer à d’autres Jeux olympiques. Cette fois-ci, je veux me rendre au bout du parcours. C’est mon objectif. Je vais en profiter pour admirer et apprendre des skieuses d’élite. Je pense notamment à Mikaela Shiffrin. Elle est une grande étoile. Je suis l’une des plus jeunes skieuses à ces Jeux. J’ai tellement à découvrir et je vais profiter de chacune des secondes de mon expérience pour moi-même, ma famille, mes amis et l’Équateur. » — Une citation de Sarah Escobar, skieuse alpine

Sarah a été précédée aux Jeux d’hiver par l’Équatorien Klaus Jungbluth Rodriguez, un fondeur qui avait pris part aux Olympiques à Pyeongchang, en 2018, à l’âge de 38 ans.

Le ski, c’est la vie. Je veux en faire tous les jours. J’adore cette sensation du vent sur mon casque et cette poussée d’adrénaline que ce sport me procure. Le ski me permet de faire le vide. Le temps s’arrête quand je suis sur les pentes , mentionne-t-elle.

Cette amoureuse du ski a serré ses cahiers à dessins quand le commandant nous a annoncé que l’arrivée à Pékin était imminente.

Avant qu’elle ne quitte l’avion, j’ai pu apprendre que Sarah jouait aussi du piano, de la guitare et du violoncelle, mais qu’elle ne savait pas patiner.

Je crois que son père est quand même fier d’elle et les Équatoriens le seront aussi lorsqu’ils verront cette jeune brillante jeune femme agiter le drapeau de leur pays devant la Terre entière.