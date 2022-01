Le Canada veut faire le plein de médailles d’or en curling

Limité à un seul podium en curling lors des Jeux olympiques de Pyeonchang en 2018, le Canada a l’intention d’atteindre la cible avec plus de régularité lors des Jeux de Pékin.

Depuis l'entrée au programme olympique du curling en 1998, le Canada avait toujours fini sur le podium des tournois masculin et féminin, avec cinq titres (trois chez les hommes et deux chez les femmes) – plus trois médailles d'argent – sur dix possibles.

Cette séquence chez les hommes et chez les femmes a pris fin lors des Jeux de 2018. Par contre, le Canada avait raflé la médaille d’or de la compétition par équipes mixtes, une nouveauté au programme olympique.

C’est l’épreuve de double mixte qui lancera les compétitions des Jeux de Pékin dès le 2 février, au Centre aquatique national, la piscine des Jeux d’été de 2008 transformée pour l’occasion en version hivernale.

C’est l’équipe formée de John Morris et de Rachel Homan qui représentera le Canada en double mixte. Morris, qui avait remporté une médaille d’or au curling masculin aux Jeux de 2010 à Vancouver et une autre médaille dorée en double mixte aux Jeux de 2018, espère compléter son tour du chapeau.

John Morris et Rachel Homan jouent ensemble depuis 2015.

Le curleur ne craint pas la pression de représenter son pays à Pékin. Tu as toujours de la pression quand tu représentes le Canada au curling, mais j’adore la pression et Rachel aussi , a indiqué John Morris lors d’une entrevue accordée par visioconférence au début de janvier.

Un duel au sommet avec la Suède?

John Morris représentera le Canada lors du tournoi olympique de curling en double mixte, à partir du 4 février. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Pour revenir au sommet chez les femmes, le Canada compte sur Jennifer Jones, qui effectue un retour sur les allées glacées à 47 ans. Jennifer Jones avait remporté l’or aux Jeux de Sotchi en 2014.

Absent de la compétition mixte il y a quatre ans, la Suède est cette fois-ci en mesure de réaliser le triplé olympique. L'équipe masculine est championne olympique en titre et a remporté les deux titres mondiaux depuis Pyeongchang (2019 et 2021, en 2020, les Mondiaux ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19).

Pour arbitrer ce duel entre le Canada et la Suède, nations phares du curling, la Suisse semble la mieux armée pour retrouver son lustre d'antan : les hommes avaient décroché le titre olympique en 1998 à Nagano, et les femmes avaient atteint la finale olympique en 2002 à Salt Lake City et en 2006 à Turin.