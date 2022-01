Yuzuru Hanyu lorgne un triplé historique en patinage artistique

Les Jeux olympiques ne sont pas une exhibition. C'est l'endroit où il faut gagner , a rappelé Hanyu il y a un mois.

Comme en 2018, à Pyeongchang, le Japonais s'attaque à un défi historique. Après le premier doublé olympique depuis plus de six décennies, il vise le premier triplé en 94 ans, soit depuis l'exploit du Suédois Gillis Graström (1920, 1924 et 1928).

Mais comme il y a quatre ans, l'état d'une cheville pose question. Blessée en novembre à l'entraînement, elle l'a empêché de patiner en compétition cet hiver, à l'exception des Championnats du Japon à la fin de décembre.

L'autre os, pour Hanyu, se nomme Chen. L'Américain de 22 ans, à l'origine de l'accélération de la course aux quadruples sauts depuis six ans, est resté invaincu pendant trois ans et demi entre le printemps 2018 et octobre 2021.

Il ne s'est plus incliné devant le Japonais depuis le dernier rendez-vous olympique, où il avait terminé au 5e rang.

Extrêmement déterminé , Hanyu fourbit une arme potentiellement fatale pour lui tenir tête : le quadruple axel, jusque-là jamais réussi par personne en compétition.

Le Canada sera représenta par Keegan Messing et Roman Sadovsky à l'épreuve masculine de patinage artistique. Ils seront accompagnés par 11 compatriotes dans la capitale chinoise, comprenant trois couples en danse.

Kamila Valieva entre par la grande porte

À 15 ans et pour son premier hiver chez les seniors, la représentante du ROC Kamila Valieva, sacrée championne d'Europe à la mi-janvier, est invaincue et s'est emparée de trois records mondiaux par rapport aux notes (programme court, programme libre, score total).

Elle est incroyable. Personne ne peut nier que ses capacités athlétiques sont juste extraordinaires , admire le patineur américain Jason Brown.

Avec Anna Shcherbakova et Alexandra Trusova, 17 ans et produits comme Valieva de l'usine à championnes moscovite d'Eteri Tutberidze, le ROC peut même rêver de triplé.

Quatre ans après l'argent olympique et malgré un cycle olympique chamboulé, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron font figure de favoris en danse sur glace.

Seul l'or olympique échappe encore aux quadruples champions du monde (2015, 2016, 2018 et 2019) et quintuples champions d'Europe (2015 à 2019).