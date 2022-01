Claude Julien remplacé par Jeremy Colliton derrière le banc d’Équipe Canada

Hockey Canada a précisé, dimanche, que Julien s’était fracturé des côtes en chutant pendant le camp d’entraînement de l’équipe, en Suisse, et qu’il ne serait pas en mesure de voyager vers Pékin.

La décision a été prise après consultation du personnel médical de l’équipe et d’autres experts médicaux.

Claude était emballé et honoré de faire partie d’Équipe Canada pour les Jeux, et nous sommes tous déçus qu’il ne puisse plus diriger notre formation à Beijing , a déclaré le directeur général Shane Doan par voie de communiqué.

Claude garde un bon moral, et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour l’aider. Nous vous prions de respecter son intimité pendant cette période , a-t-il ajouté.

Colliton a fait sa marque dans la Ligue nationale de hockey en tant qu’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago entre 2018 et 2021. Auparavant, il était à la barre des IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey.

Nous avons la chance de miser sur un personnel d’entraîneurs chevronnés, et Jeremy est un jeune entraîneur talentueux voué à une belle carrière, a indiqué Doan. Nous savons qu’il fera un travail exceptionnel derrière le banc de notre équipe à Beijing. Nous sommes heureux de pouvoir confier ce défi à Jeremy et nous savons que Claude, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, le soutiendra tout au long du tournoi.

Pour sa part, Colliton se sent prêt et enthousiaste devant ce nouveau défi qui se présente à lui.

Remplacer un entraîneur au bagage aussi riche que celui de Claude Julien n’est pas une mince tâche, mais je suis honoré qu’on se tourne vers moi pour piloter l’équipe olympique masculine du Canada , a indiqué l’entraîneur albertain de 37 ans.

Notre personnel d’entraîneurs est tissé serré et a beaucoup appris de Claude pendant la courte période où nous avons travaillé ensemble, et je sais que tous les membres du personnel continueront de se serrer les coudes durant notre quête d’une médaille d’or olympique.

Nolan Baumgartner et Tyler Dietrich conservent leurs postes d’entraîneurs adjoints au sein de l’équipe canadienne.