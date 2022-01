Brignone et Huetter finissent à égalité en tête au super-G de Garmisch

Brignone semblait assurée d'une troisième victoire en super-G cette saison après une performance dominante du début à la fin sur la piste de Kandahar. Toutefois, Huetter, qui accusait un recul de 18 centièmes de seconde au deuxième temps de passage, a gagné du terrain pendant la deuxième moitié de la course.

Brignone a finalement souri et secoué la tête en signe d'incrédulité lorsque Huetter a réalisé exactement le même chrono qu'elle, soit 1 min 18 s 19/100.

Tamara Tippler, également d'Autriche, s'est classée troisième, à 82 centièmes de seconde du duo.

Pour Brignone, il s'agit de la 19e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Huetter en compte maintenant trois.

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon (+ 1,77 s) a terminé 21e. Sa compatriote Roni Remme (+ 2 s) a conclu au 27e rang.

Ce n’était vraiment pas super pour le super-G d’aujourd’hui [dimanche]. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait des bourrasques. Ce n’était pas [les mêmes conditions] pour tout le monde. On était à l’arrivée et on regardait en se disant "OK, elle va perdre une seconde en bas". On pouvait voir avec le vent tellement il était fort. C’était fou comment ça faisait une différence. Malheureusement, ce n’était pas en ma faveur aujourd’hui , a reconnu l'athlète de Lac-Etchemin, dans un entretien avec Radio-Canada Sports.

Faisant le bilan de sa dernière fin de semaine de courses avant les Jeux olympiques de Pékin, Gagnon a parlé positivement de sa 9e place dans la descente de samedi.

« Je suis contente de la descente, surtout sur cette piste de Garmisch où j’avais le plus de misère à date dans ma carrière parce que c’est souvent sur la glace comme ce l’était hier. » — Une citation de Marie-Michèle Gagnon, skieuse d'Équipe Canada

J’ai trouvé un ajustement de bottes qui m’a vraiment aidé à retrouver ma liberté de skier. J’étais vraiment contente de ça en sachant que je suis partie avec le dossard no 1. C’est stressant, mais on me dit que j’ai quand même plus de pratique (rires).

Brignone détient une avance de 103 points sur sa compatriote Elena Curtoni au sommet du classement général du super-G.

L'épreuve féminine du super-G est prévue le 11 février aux Jeux de Pékin.