Audrey McManiman 8e à Cortina d’Ampezzo, Éliot Grondin joue de prudence

McManiman avait été stoppée en quarts de finale lors des trois premières étapes du calendrier. Depuis, elle a accédé à la petite finale à trois occasions, ce qu’elle n’avait réalisé qu’une seule fois avant la présente saison.

C’est rassurant et ça me donne de la confiance, je commence à me mettre la finale en tête ! a déclaré celle qui se prépare pour ses premiers Jeux olympiques. Je fais de bonnes descentes et de bonnes sections de parcours vraiment rapides. Il s’agit d’être plus constante dans ma technique.

En petite finale vendredi, McManiman a été moins explosive au départ que ses rivales. Elle luttait pour la troisième place quand elle a accroché une compétitrice allemande, Jana Fischer, qui en a profité pour devancer la Québécoise par la suite.

Comme ce fut le cas en demi-finale, Audrey McManiman de Saint-Ambroise-de-Kildare a manqué le quatrième virage du circuit. Elle a ensuite été distancée et a fini quatrième de cette course remportée par l’Américaine Stacy Gaskill.

L’Italienne Michela Moioli l’a emporté en grande finale, tandis que la reprise vidéo a été nécessaire pour départager les médaillées d’argent et de bronze. C’est finalement la Française Chloe Trespeuch qui a eu le dessus sur la Britannique Charlotte Bankes par quelques centimètres pour monter sur la deuxième marche du podium.

C’est plaisant d’avoir un événement présenté en soirée pour une première fois, ça donne un peu une ambiance de party en bas de la piste ! Par contre, ça fait deux grosses journées et aujourd’hui, je commençais à être un peu fatiguée en fin de course , a confié McManiman.

Comme un entraînement

Éliot Grondin a quant à lui choisi de ne pas prendre part aux courses de la journée après s’être classé premier des qualifications vendredi. Une décision prise par mesure de prévention, afin d’éviter toute chance de blessure avant les Jeux olympiques , selon son agente Dominique Ladouceur.

Les entraîneurs nous ont donné l’option en début de semaine si on voulait poursuivre ou non après les qualifications , a dit Audrey McManiman. L’idée de cette Coupe du monde était vraiment de la prendre comme un entraînement.

La faible neige présente sur la piste a été à l’origine de sections plus étroites qui accentuaient les risques de contacts, selon elle. Dixième des qualifications, l’athlète de 27 ans a tout de même décidé d’aller de l’avant avec les tours éliminatoires, malgré la fatigue.

« Je voulais y aller intelligemment et c’était l’esprit qu’on ressentait chez les autres athlètes aussi. Je me sentais un peu moins compétitive et je ne voulais pas me blesser. J’y suis allée une course à la fois, mais j’ai quand même donné mon 100%. » — Une citation de Audrey McManiman

Les deux Québécois partiront mardi en direction de la Chine. Les épreuves féminine et masculine de cross en surf des neiges seront disputées les 9 et 10 février, tandis que la compétition mixte par équipe aura lieu le 12 février.