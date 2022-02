Le défi de franciser les termes techniques en ski acrobatique et surf des neiges

Une multitude de termes propres à ces disciplines ne sont pas traduits de la langue de Shakespeare puisqu'ils font partie intégrante de la culture et du vocabulaire sportif, de même qu'au langage universel destiné au ski acrobatique et au surf des neiges.

C’est sûr qu’il y a des termes qui se traduisent aisément en français; pour le snowboard on dit planche à neige, pour une run on dit descente, pour un jump on dit saut. Il y en a donc plusieurs avec lesquels c’est facile. Mais il y a d’autres termes où c’est beaucoup plus difficile puisqu’ils ont été acceptés globalement et dû au fait que ces sports sont encore assez jeunes , explique Maxime Hénault, qui agira comme analyste en surf des neiges aux Jeux de Pékin sur les ondes de Radio-Canada.

« Ce sera difficile parce qu’il y a des termes, malheureusement, qu’on ne peut pas traduire. Par exemple, un mute grab… Est-ce qu’on va dire : “la prise de planche silencieuse”? » — Une citation de Maxime Hénault

C’est le cas avec une grande majorité des figures acrobatiques, d’autant plus que nombre d’entre elles ont été nommées en l’honneur de leur concepteur qui pratiquait jadis le surf et la planche à roulettes.

Il y a des termes, que ce soit pour les manœuvres, le type de parcours et d'obstacles, qui sont des noms propres, qui sont inventés par des précurseurs, des fondateurs de ce sport. Par respect pour les puristes, mais aussi pour le sport en général, ces termes-là ne sont pas traduisibles , s’exprime à son tour Guyaume St-Cyr-Lachance, analyste à l’épreuve olympique de demi-lune en ski acrobatique.

Quelques figures portant le nom de leur inventeur Caballerial, par le planchiste américain Steve Caballero

Elguerial, par le planchiste américain Eddie Elguera

McTwist, par le planchiste américain Mike McGill

Michalchuk, par le surfeur des neiges canadien Michael Michalchuk

Ollie, par le planchiste américain Alan Gelfand, surnommé « Ollie »

Zeach, par le surfeur des neiges américain Zach Leach

Trouver le juste équilibre

Ancien planchiste professionnel devenu entraîneur et fondateur de Maximise, un centre de haute performance dédié au ski acrobatique et au surf des neiges, Maxime Hénault estime que les commentateurs perdraient de la crédibilité chez le noyau d’amateurs.

Si je commence à dire qu’il a pris la planche au nez ou à la queue, il y a beaucoup de gens dans le domaine du surf des neiges qui vont rire, voire décrocher complètement , assure-t-il, s’empressant d’ajouter qu’on doit tout de même respecter les termes du sport, tout en travaillant autour d’eux .

L’homme qui baigne dans le monde du surf des neiges depuis plus de trois décennies s’interroge : comment dit-on curling en français? Non, c'est un terme international . Il cite ensuite en exemple le surf , un autre mot emprunté à la langue anglaise et accepté par l’Office québécois de la langue française.

Cette situation posera un défi de taille pour Maxime Hénault, qui analysera les épreuves de demi-lune (halfpipe), du grand saut (big air) et de descente acrobatique (slopestyle) des planchistes olympiques à Pékin. Même son de cloche pour Kim Lamarre et Guyaume St-Cyr-Lachance, qui feront de même avec ces trois disciplines en ski acrobatique.

Ce sont des sports impressionnants, des sports de spectacles, si je peux dire ainsi. Lorsque l’athlète effectue sa performance, c’est plus rapide de garder le terme original et de traduire après, en expliquant, en français, de quelle façon il s’est amené sur l’obstacle, a terminé sa manœuvre et ainsi de suite , souligne Guyaume St-Cyr-Lachance, qui porte aussi le chapeau de juge pour la Fédération internationale de ski.

« Notre sport va vite, surtout dans la demi-lune. C’est une vingtaine de secondes de performance, avec six manœuvres pour les hommes et six, sept pour les femmes [...] En slopestyle aussi il y a un enjeu de temps parce qu’il y a plus de termes, plus de types d’obstacles, différents angles de saut et le parcours en soi, dont on doit parler également. C’est un bon défi, mais qui est réalisable, et on évolue également de Jeux en Jeux. » — Une citation de Guyaume St-Cyr-Lachance

Chacun cherche le point d’équilibre, tant pour rejoindre le noyau du public que les non-initiés ou bien les amateurs occasionnels. Mais trouver le juste milieu, tout en respectant le fait que certains termes sont reconnus par la communauté sportive internationale et n’ont tout simplement pas d’équivalent francophone, n’est pas une mince affaire.

Il s’agit d’un réel casse-tête puisqu’il faut quand même plaire à tout le monde , soutient Guyaume St-Cyr-Lachance, sans oublier la fluidité du propos et, surtout, le choix du terme adéquat pour décrire l’action.

J’essaie de bien balancer les termes, ma livraison à l’analyse durant la compétition. Mon but, c’est vraiment de trouver la fine ligne pour plaire aux puristes et aux néophytes, c’est mon défi personnel , complète-t-il.

(Avec les informations de Félix St-Aubin)