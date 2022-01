D’ailleurs, la tête du tableau des médailles se jouera peut-être même avant la cérémonie d’ouverture, plus précisément le 31 janvier. La Norvège, qui a dominé le classement aux derniers Jeux, risque de se présenter avec son équipe B en ski de fond.

Comme plusieurs autres pays, elle a fait un camp en altitude dans le nord de l’Italie. On peut imaginer que le plan de l’équipe était des plus sécuritaires. L’attention aux détails fait sa renommée depuis toujours. Malgré toutes les précautions, l’entraîneur Arild Monsen (qui a déjà été entraîneur au Canada) a été déclaré positif après un test PCR plus tôt cette semaine.

Urgence! Tous les membres de l’équipe deviennent alors des contacts directs et on doit retarder le départ pour la Chine. On craignait le pire pour l’équipe masculine logée au même hôtel. Comble de malheur, les deux premiers cas positifs confirmés après celui de l’entraîneur Monsen proviennent de l’équipe féminine pourtant installée dans un autre hôtel. Il s’agit d’Anne Kjersti Kalvaa et, surtout, de la double championne de la Coupe du monde Heidi Weng.

Boum, quelques heures plus tard, on apprenait le résultat positif de nul autre que du double champion olympique Simen Hegstad Krueger.

Pour mettre les choses en perspective, c’est comme si en moins de 48 heures nous avions perdu Kim Boutin et Charles Hamelin en patinage de vitesse sur courte piste.

Tout a été mis en place afin de protéger les deux grandes têtes d’affiche, Therese Johaug et Johannes Klaebo, mais est-il trop tard? Ces deux athlètes ont été complètement isolés du reste de l’équipe norvégienne et espèrent produire un résultat négatif à la date limite pour monter à bord du vol de la dernière chance vers Pékin, le 31 janvier.

Ce qui se passera d’ici quelques jours avec l’équipe norvégienne est crucial pour les prédictions que nous pourrons faire du classement des nations. C’est même, selon moi, le pire scénario possible. On ne parle pas de l’équipe jamaïcaine de ski alpin ici (oui, il y aura un skieur jamaïcain aux JO), on parle de l’équipe la plus dominante qui soit, dans un sport où il y a 36 médailles en jeu.

La Norvège avait décroché 14 médailles sur 36 en ski de fond à Pyeongchang en 2018. On pourrait penser que même avec son équipe B, elle pourrait en gagner quand même plusieurs. Le problème est que cette équipe B n’a pas fait de camp d’entraînement en altitude, donc on peut douter qu’elle puisse rivaliser avec les athlètes comme ceux du Comité olympique russe.

Le pays emblématique des sports d’hiver, comme toute la planète sportive, retient son souffle jusqu'au 31 janvier, car personne ne veut avoir un astérisque à côté de son drapeau au sommet du tableau des médailles.

Pour moi, il vaut mieux perdre honorablement que de gagner par défaut.