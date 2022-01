La Tchèque Ester Ledecka va tout faire pour répéter son exploit inédit des Jeux de 2018. Gagner en planche et en ski, mais le défi sera de taille, car le temps de transition sera court sur des pistes qu'elle ne connaît pas.

Le super-G des Jeux olympiques est programmé le 11 février, trois jours après l'épreuve de snowboard du slalom géant parallèle. Le défi sera de taille pour la double championne olympique Ester Ledecka.

C'est plutôt rude, il va falloir réveiller la skieuse en moi le plus vite possible, admet Ledecka, mais en même temps, j'ai une bonne équipe autour de moi, et je suis contente qu'ils ne soient pas le même jour, cela m'est déjà arrivé de passer de l'un à l'autre dans la même journée.

Ester Ledecka Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Selon l'athlète tchèque, la transition d'un sport à un autre se fera comme pour toute autre course, comme elle l'a déjà fait, mais à la différence qu'elle sera en terrain presque inconnu.

Mon entraîneur Justin Reiter et moi avons nos habitudes, fait-elle remarquer. Il faudra voir comment cela se passe une fois sur place, mais pour le moment, tout est OK. J'ai vu une vidéo des pistes, on n'a pas d'autres éléments de comparaison, mais c'était déjà comme ça en Corée du Sud en 2018, sans beaucoup d'informations.

Ester Ledecka travaille en ce moment ses sensations en planche. Des sensations radicalement différentes du ski, ce qui rend difficile la transition.

Je m'entraîne actuellement en snowboard, car j'ai fait beaucoup de skis ces derniers temps pour être prête pour ce rendez-vous amical , précise-t-elle avec un sourire.

Ester Ledecka Photo : Getty Images / Laurent Salino/Agence Zoom

Quand je suis sur mes skis, cela se passe à haute vitesse, alors qu'en planche, il s'agit de trouver le bon rythme, on a l'impression que cela va moins vite, précise-t-elle. Quand je passe ensuite sur ma planche, j'ai l'impression que j'ai plus de temps pour tout.

Pendant qu'Ester Ledecka se concentrera sur sa compétition de planche, son équipe travaillera sur les 30 paires de skis qu'elle apporte en Chine.

Mon entraîneur de ski Tomas Bank va aller observer les pistes, explique-t-elle. J'espère qu'il aura le temps de tester les skis, c'est un aspect important, surtout que les techniciens que j'ai sur la Coupe du monde ne seront pas en Chine. Il va falloir faire les tests de ski nous-mêmes, ce qui est un peu pénible.

J'ai une petite équipe et beaucoup à faire avec deux sports à mon programme, mais je pense qu'on va gérer , a conclu Ester Ledecka, bien décidée à répéter son exploit qui avait sidéré la planète ski en 2018.

Rappelons que la championne olympique avait disputé le super-G des JO de 2018 avec des skis que lui avait prêtés Mikaela Shiffrin.