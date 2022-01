Les premiers athlètes canadiens arrivent à Pékin pour les Jeux

Le chemin pour arriver ici n’a pas été facile et on se sent vraiment privilégiés de participer à ces Jeux olympiques. On va avoir du plaisir, c’est emballant , a confié Chloé Dufour-Lapointe, spécialiste des bosses qui en sera à ses quatrièmes Jeux.

Ces premiers athlètes sont arrivés en Chine en provenance de Vancouver et devaient obligatoirement porter un masque N95 pendant leur vol. Conformément aux exigences du comité organisateur, ils ont dû fournir deux tests négatifs de COVID-19 dans les 96 heures avant leur départ, puis un autre à leur arrivée en Chine.

Le Comité olympique canadien (COC) exige qu’ils soient pleinement vaccinés pour pouvoir participer aux compétitions.

Des bobeurs canadiens à leur arrivée à Pékin Photo : Twitter/Justin Kripps

Ces premiers athlètes ont pu s’enregistrer à l’écart des autres voyageurs à Vancouver. L’embarquement a aussi été pensé ainsi.

Ils sont prêts à prendre toutes ces précautions parce qu’il s’agit des Jeux olympiques, et ils veulent y briller , a dit la chef de mission canadienne Catriona Le May Doan.

L’entraîneur de ski acrobatique Jim Schiman a détaillé les sacrifices qu’il s’est imposés au cours des dernières semaines pour pouvoir monter à bord de cet avion. Il a évité de retourner à la maison quand il en a eu l’occasion entre les différentes étapes de la Coupe du monde. J’ai de jeunes enfants qui vont à l’école, il fallait être très prudent.

Les athlètes qui se sont remis d’une infection à la COVID-19 au cours des 30 derniers jours ont dû fournir avant leur départ deux autres tests négatifs datant d’au moins huit jours.

Un sportif qui présente un test positif à son arrivée à Pékin sera conduit à l’hôpital ou dans un centre de quarantaine, selon ses symptômes.

Le Comité international olympique (CIO) et le comité organisateur ont décidé il y a quelques jours de revoir à la baisse les seuils déterminant le taux de positivité à la COVID-19 des visiteurs et des participants aux Jeux de Pékin.

Dans les tests de dépistage, les personnes qui présentent une valeur de cycle seuil de 35 et plus (et non plus 40 ou plus) seront considérées comme de proches contacts pendant une période de 7 jours (et non plus 14).

Un autre contingent d’athlètes canadiens devait s’envoler jeudi vers la Chine.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin se déroulent du 4 au 20 février.

(D'après un texte de CBC Sports)