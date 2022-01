Le Village olympique de Pékin est officiellement ouvert

Le Village olympique de Pékin est situé dans le quartier de Chaoyang, près du Parc olympique des Jeux de 2008. Ce village de 2300 lits accueillera essentiellement les athlètes des sports de glace.

Il existe deux autres villages olympiques dans les régions de Zhangjiakou et de Yanging pour les sports de neige.

Le Village olympique de Zhangjiakou peut accueillir 2640 athlètes, tandis que celui de Yanging peut recevoir 1430 visiteurs.

Des services pour contrer la pandémie et le harcèlement

Le Village olympique de Pékin se transformera en appartements à louer et à vendre après les Jeux. Dans les deux autres, des hôtels, des appartements et des centres des congrès devraient permettre d'y développer l'industrie des sports d'hiver.

En raison des restrictions sanitaires, les villages sont dotés de cliniques, avec des professionnels de la santé à la disposition des athlètes et des délégations.

On y retrouve également des centres d'information du CIO qui offriront aux athlètes, dans 70 langues, des ressources en matière de santé mentale, de détresse et de harcèlement physique et psychologique.

Les athlètes auront dans leurs villages respectifs la possibilité de voter pour élire les nouveaux membres de la Commission des athlètes du CIO. Il y a deux postes à pourvoir, et 10 femmes et 7 hommes venant de 17 pays ont fait acte de candidature.