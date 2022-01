Rivalité Canada-États-Unis : une rondelle qui oscille entre joie et peine

C'est là que tout a commencé, j'ai regardé ma mère et j'ai dit : “ un jour, je veux être sur cette ligne bleue là avec la médaille d'or à mon cou ” , explique l'attaquante.

Des six finales olympiques ayant eu lieu depuis les débuts du hockey féminin aux Jeux d'hiver, cinq ont opposé le Canada aux États-Unis.

L’attaquante Marie-Philip Poulin se souvient très bien des premières médailles d’or canadiennes. J'avais senti à travers la télé la passion et la rivalité qu'il y avait entre ces deux équipes-là , décrit la capitaine.

De pouvoir gagner contre les Américaines, c'est encore meilleur. Mais quand tu perds, ça fait encore plus mal , confie Marie-Philip Poulin, rappelant que les Canadiennes se sont inclinées en finale à Pyeonchang, en 2018.

De vouloir prouver à qui revient la médaille d’or entre les deux pays, c’est quelque chose qu’on prend vraiment à cœur. On l’a vu à Pyeongchang, c’était la pire défaite dont j’ai fait partie. Jusqu’à ce jour, ça me fait encore mal d’en parler. C’est en recevant cette médaille [d’argent, NDLR] que ça te fait travailler encore plus fort , affirme avec conviction Mélodie Daoust.

La rivalité nord-américaine a toujours été la même, estime Mélodie Daoust. Les joueuses n’ont pas d’amies sur glace et hors glace lors des tournois, ajoute-t-elle.

C’est vrai dans la plupart des cas, toutefois, il y a une exception.

Autrefois adversaires au sein des équipes de hockey féminin des États-Unis et du Canada, Julie Chu et Caroline Ouellette sont entraîneuses de la formation féminine de l'Université Concordia. Photo : Radio-Canada

Caroline Ouellette et Julie Chu entraînent aujourd'hui l'équipe féminine de hockey de l'Université Concordia. Elles forment aussi un couple dans la vie et sont mères de deux jeunes filles. Les deux femmes ont pourtant été rivales sur la glace et amoureuses en même temps.

En 2014, lors des Jeux de Sotchi, Caroline Ouellette, en réalisant son rêve, brisait celui de sa conjointe pour la deuxième fois en quatre ans.

La partie la plus difficile, raconte Julie Chu, c'est que les deux conjointes visaient le même rêve, soit de gagner une médaille d’or olympique. À la fin de l’aventure, l'une des deux sera très heureuse, tandis que l’autre sera très triste , dit-elle.

Caroline Ouellette se souvient que la poignée de main après la finale de 2014 avait été émotive. Je lui ai juste dit que je l'aimais. C'était la seule chose. D'un côté, tu es hyper fière, c'est une euphorie incroyable et ce match-là, c'était irréel. J'avais un peu le cœur brisé pour elle de voir sa réaction. Ç’a toujours été des moments déchirants.

Malgré la rivalité entre leurs deux nations, Julie Chu et Caroline Ouellette se parlaient, se soutenaient et se voyaient durant les Jeux. Elles savaient faire la part des choses. Leur relation était acceptée dans leur équipe respective.

On se parlait et on se donnait un câlin quand on se voyait au village olympique, mais on était également très occupées et concentrées à donner le meilleur de nous-mêmes. Caroline a été un roc pour moi , confie Julie Chu.

Caroline Ouellette estime que la rivalité entre les Canadiennes et les Américaines a évolué. Photo : The Canadian Press / Lars Hagberg

Une rivalité qui évolue

Aujourd'hui, la rivalité entre les deux pays est toujours aussi forte, mais elle a évolué.

En 2002, c'était un peu la sensation qu'il fallait se détester pour jouer mieux l'une contre l'autre, et on a réalisé que la plus grande mission dans nos vies, c'est de créer une ligue professionnelle , déclare Caroline Ouellette.

L’ex-membre de l’équipe canadienne indique que ça ne sert à rien que les joueuses s’entretuent et se détestent. Elles doivent plutôt travailler ensemble pour arriver au but ultime, qui est d'avoir cette ligue professionnelle .

Il reste un débat à trancher : celui de l'allégeance des filles Chu-Ouellette.

Quand les deux équipes ne s'affrontent pas et que le Canada joue, elles vont être habillées [aux couleurs du] Canada. Quand c'est les États-Unis contre un autre pays, elles vont s'habiller [pour représenter les] États-Unis. Puis, quand elles jouent l'une contre l'autre, on reste neutres. Mais en ce moment, Liv, notre plus vieille, connaît mieux l'hymne national canadien , résume Caroline Ouellette.

Mais à Pékin, la diplomatie cédera la place à une guerre sur glace.

(Avec les informations d’Antoine Deshaies)