Direction Pékin pour les athlètes estriens

Jordan Pierre-Gilles

Le patineur de vitesse courte piste Jordan Pierre-Gilles participera à ses premiers Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

Je suis un peu sur un nuage. Honnêtement, les jours depuis l'annonce ont passé extrêmement vite. J'ai eu plein de messages de la part de plein de gens de mon entourage. Ça fait vraiment chaud au coeur. J'ai extrêmement hâte de quitter, de prendre l'avion et de commencer l'aventure!

Olivier Léveillé

Olivier Léveillé représentera le Canada en ski de fond. Photo : Facebook

En ski de fond, c'est hyper jeune. Je risque d'être l'un des plus jeunes sur la ligne de départ. Le summum en ski de fond, on peut s'améliorer jusqu'à l'âge à peu près de 28 ans. C'est une opportunité en or pour moi de m'être qualifié pour les Jeux olympiques à 20 ans. Je pense que l'objectif cette année sera vraiment de prendre de l'expérience pour faire une médaille aux prochains.

Marion Thénault

La Sherbrookoise Marion Thénault fait partie de l'équipe canadienne de ski acrobatique. Photo : courtoisie

C'est sûr que moi, je veux sauter le mieux que je suis capable de sauter. Je sais ce que je suis capable de faire. Je sais que je suis capable de monter sur le podium. Après, c'est les Jeux olympiques. Je sais que le niveau sera extrêmement élevé. Moi, mon but est de sauter du mieux possible, de faire la super finale, et en super finale, tout peut arriver.

Avec les informations de Guylaine Charette