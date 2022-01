Le planchiste sherbrookois Sébastien Beaulieu ira finalement aux JO de Pékin

Non retenu par la Fédération de surf des neiges, le vétéran planchiste a porté le jugement en appel et il a eu gain de cause. Malgré ses difficultés en début de saison, il croyait avoir néanmoins mérité son billet pour cette compétition internationale.

En 2018, Sébastien Beaulieu n'était qu'à une seule position d’une participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Cette place dans l'équipe canadienne en direction de Pékin lui permet alors d'enfin réaliser son rêve.

Le planchiste est le 7e Sherbrookois sélectionné pour ces Jeux olympiques, un record pour la région. Il sera accompagné des patineurs de vitesse Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles, la sauteuse à ski acrobatique Marion Thénault, Jules Burnotte en biathlon, ainsi que Samuel Giguère et Olivier Léveillé en ski de fond.

Ces athlètes en sont à leurs derniers préparatifs avant les Jeux olympiques qui commenceront le 4 février prochain.

