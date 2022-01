La plus grosse équipe de ski acrobatique du Canada aux Jeux de Pékin

Le Canada aura la plus grosse équipe de ski acrobatique de son histoire aux Jeux olympiques de Pékin. Au total, 24 athlètes, dont les champions olympiques en titre Mikaël Kingsbury et Cassie Sharpe, seront en compétition dans quatre sports.

Ils seront cinq en bosses, six en sauts, sept en slopestyle (descente acrobatique) et en grand saut (big air) et six en demi-lune.

Mikaël Kingsbury sera dans la capitale chinoise peu de temps après avoir obtenu le 101e podium de sa carrière en Coupe du monde (en seulement 120 épreuves). Il a 71 victoires sur le circuit et 6 titres aux Championnats du monde.

C’est toujours un honneur pour moi de représenter le Canada sur la plus grande scène du monde, a-t-il dit. Ce seront mes troisièmes Jeux olympiques et je ressens chaque fois la même fierté. C’est le point culminant des quatre dernières années de travail, et je suis impatient d’être à Beijing avec tous les autres athlètes du Canada.

Il sera accompagné dans l’épreuve des bosses par la recrue Laurent Dumais, qui a terminé 6e aux mondiaux de 2021 et a obtenu trois médailles depuis le début de sa carrière en Coupe du monde.

Les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe en seront à leurs troisièmes JO d'affilée ensemble. Après avoir partagé le podium en 2014 en Russie. Justine a ajouté une médaille d’argent en 2018 en Corée du Sud. Chloé écrira une page d’histoire en Chine en tant que première skieuse acrobatique canadienne à participer à quatre Jeux olympiques.

Sofiane Gagnon fera, à 22 ans, ses débuts dans l’équipe de bosses. Elle skie dans le circuit depuis 2018.

Le seul vétéran parmi les six membres de l’équipe de sauts est Lewis Irving, auteur de six podiums en Coupe du monde.

Miha Fontaine et Émile Nadeau, tous deux âgés de 18 ans seulement et qui en sont à leur deuxième saison en Coupe du monde, seront aussi en lice. Miha Fontaine est le fils de Nicolas Fontaine, qui a remporté l’argent en sauts quand la discipline était une épreuve de démonstration en 1992, à Albertville, et a ensuite participé trois fois aux JO.

Marion Thénault mènera l’équipe des femmes de sauts. L’ancienne gymnaste est montée sur le podium en Coupe du monde à trois reprises dans la dernière année.

Elle sera accompagnée par l’athlète de 19 ans Flavie Aumond, qui a récemment fini parmi les cinq premières dans une étape de la Coupe du monde, et par Naomy Boudreau-Guertin, âgée de 22 ans.

Une nouvelle épreuve

Une nouveauté au programme olympique cette année sera l’épreuve de sauts mixte par équipe, qui s’ajoutera aux épreuves individuelles.

L’autre nouvelle épreuve de ski acrobatique est le grand saut, dans laquelle les hommes et les femmes qui compétitionnent en slopestyle seront aussi inscrits. Le contingent canadien a déjà remporté une multitude de médailles dans de grandes compétitions internationales.

Teal Harle et Evan McEachran en seront à leurs deuxièmes Jeux après avoir conclu respectivement 5e et 6e en slopestyle en 2018. Parmi les performances les plus remarquables des athlètes recrues, Édouard Therriault a reçu la médaille de bronze dans le grand saut à sa première participation aux Championnats du monde en 2021.

C’est aussi en 2021 que Megan Oldham a atteint le podium en grand saut et en slopestyle aux X Games, à Aspen, avant de gagner une médaille de bronze aux mondiaux en slopestyle. À seulement 17 ans et forte de la première médaille de sa carrière aux X Games, Olivia Asselin sera aussi de l'aventure.

La skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe Photo : Radio-Canada

Cassie Sharpe est la championne olympique en titre en demi-lune, mais elle revient à la compétition cette saison après avoir subi une grave blessure au genou en janvier dernier. Rachael Karker a obtenu l’argent aux mondiaux de 2021 et est montée sur le podium trois fois de suite aux X Games, de 2019 à 2021. Elle a remporté le titre général de la Coupe du monde en demi-lune en 2021.

En demi-lune du côté des hommes, Brendan MacKay a été sacré champion du classement général de la Coupe du monde cette saison après avoir remporté deux médailles d’or et une de bronze. Noah Bowman et Simon d'Artois ont tous deux décroché des médailles aux Championnats du monde au cours de leur carrière.

Ces athlètes se joignent aux huit qui avaient déjà été nommés en ski cross, qui est aussi classé comme une épreuve de ski acrobatique aux Jeux olympiques.

L'équipe canadienne de ski acrobatique aux Jeux d'hiver de 2022 :

Bosses

Chloé Dufour-Lapointe (Montréal, QC)

Justine Dufour-Lapointe (Montréal, QC)

Laurent Dumais (Québec, QC)

Sofiane Gagnon (Whistler, BC)

Mikaël Kingsbury (Deux-Montagnes, QC)

Sauts

Flavie Aumond (Lac-Beauport, QC)

Naomy Boudreau-Guertin (Boischatel, QC)

Miha Fontaine (​​Lac-Beauport, QC)

Lewis Irving (Québec, QC)

Émile Nadeau (Prévost, QC)

Marion Thénault (Sherbrooke, QC)

Slopestyle/grand saut

Olivia Asselin (Lac-Beauport, QC)

Elena Gaskell (Vernon, BC)

Teal Harle (Campbell River, BC)

Evan McEachran (Oakville, ON)

Max Moffat (Caledon, ON)

Édouard Therriault (Lorraine, QC)

Megan Oldham (Parry Sound, ON)

Demi-lune