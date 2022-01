COVID-19 : Le CIO et le Comité organisateur des JO ajustent leurs règles de dépistage

Le Comité international olympique et le Comité organisateur des Jeux olympiques de Pékin ont décidé de revoir à la baisse les seuils déterminant le taux de positivité à la COVID-19 des visiteurs et des participants.

Ils ont expliqué leur décision dans un communiqué émis conjointement dimanche.

La pandémie mondiale et ses impacts requièrent des ajustements et des révisions constants. L’émergence du variant Omicron, par exemple, a fait naître de nouvelles considérations en raison de sa transmissibilité élevée et de sa période d’incubation plus courte.

Afin de nous adapter à la réalité de l’environnement actuel et en soutien aux participants des Jeux, le Comité organisateur de Pékin 2022 et les autorités chinoises, en consultation avec des experts médicaux et le CIO, ont effectué des changements à certaines mesures qui seront effectifs à partir du 23 janvier 2022.

Parmi ces changements, le seuil de positivité a été réduit à 35. La période de temps pour évaluer les proches contacts est également passée de 14 à 7 jours.

Plus de détails à venir.